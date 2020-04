Záchranný archeologický výzkum zde byl podle archeologa Jiřího Bumerla vyvolán stavební činností. „Z původního zákonného dohledu se stal poměrně rozsáhlý výzkum, pracovat tu budeme určitě do léta,“ upřesnil.

To potvrdila i tisková mluvčí Správy železnic Nela Friebová. „V současnosti počítáme s dokončením výzkumu a uvolněním prostoru stavby do konce června,“ zmínila. Podle jejích slov však je možné, že při průběžném odkrývání dalších nálezů bude zjištěn větší rozsah. „Pak by mohlo dojít k částečnému zdržení pokračování prací v této lokalitě,“ dodala.

ŽÁROVÉ HROBY

Jak doplnil vedoucí probíhajícího výzkumu Jiří Bumerl, nalezené pohřebiště lze datovat do starší doby železné, tedy 800 až 400 let před naším letopočtem. „Prvotně jsme identifikovali žárové hroby, protože jsou kontrastní a dost viditelné. Jsou to spálené lidské ostatky vsypané do země,“ vysvětlil, s tím, že tento způsob nakládání se zesnulým je srovnatelný s dnešním žehem.

KAMENNÉ MOHYLY

Původně tudy protékala řeka, a tak archeologové počítali s tím, že na písčitém podloží zachytí nějaké oblázky. Kameny, které postupně odkrývali, ale na místo dopravil člověk a ještě je rituálně vyskládal. „Je to moc pěkný nález, zatím jsme odkryli pět pohřebních mohyl. Konstrukčně se skládaly z kamenného věnce, přes který byla vršena samotná mohyla,“ popsal Jiří Bumerl.

Obvodové a vnitřní kruhy vyskládané z kamene uprostřed také ukrývají nebožtíky. „Kruhové věnce z kamene mohou být i dva kolem centrálního pohřbu. Některé mohyly mívají také hrobovou komoru či srubovou konstrukci,“ dodal s tím, že těchto nálezů se to netýká.

V REGIONU ČASTÝ VÝSKYT

Archeologové je postupně odhalí a zadokumentují, potom prozkoumají střed. „Mohylníky, tedy mohylové pohřebiště, mohou mít několik fází. Pohřbívalo se do nich od doby bronzové až do raného středověku. V jižních Čechách, kolem Bechyně, v Dražičkách, u Skalice či Radimovic u Tábora je častý výskyt takových pohřebišť,“ podotkl.

Tyto pohřby jsou podle jeho slov dosti variabilní. „Mohla tam být jamka, do které byl nebožtík vsypaný. Mohla tam být vložena nádoba podobná urně, tehdejší obyvatelé skládali mohyly nebo pohřbívali samostatně do žárových hrobů. Často docházelo také k rituálnímu rozbíjení nádob na znamení, že pozemské majetky odchází s člověkem na druhou stranu a nebožtíkovi byly věnovány jako takový milodar,“ popsal význam.

Zatím jsou práce na začátku, archeologický tým Husitského muzea včetně archeotechnika Petra Pince čistí nálezy od ornice a původního terénu. „Našli jsem něco málo ze starší doby železné, očekáváme, že se nám možná ještě v průběhu prací podaří zachytit něco dalšího,“ upozornil s tím, že je čeká ještě mnoho práce.