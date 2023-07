VIDEO: Selské slavnosti v Holašovicích opět o víkendu přilákaly tisíce lidí

Od pátku 21. do neděle 23. července patřila náves v Holašovicích 24. Selským slavnostem. I tentokrát dostály svému slovu a do obce na Českobudějovicku, která patří do Světového dědictví UNESCO, přivedly opět tisíce lidí. Bohatému programu plnému řemesel a skvělé muziky šlo navíc naproti skvělé počasí, které svoji nepřízeň projevilo pouze v páteční večer.

Selské slavnosti v Holašovicích. | Video: Deník/Petr Škotko