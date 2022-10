VIDEO: Super auta a krásné holky zaplnily táborskou Komoru

Mirek se před dvěma lety rozhodl, že si pořídí parádní auto – mustanga. „Je to hrozně příjemný pocit mít takové auto,“ řekl majitel luxusního vozu, který i se svou přítelkyní Veronikou dorazil v sobotu do táborského areálu Komora na Charitativní Táborský sraz mustangů a US Cars. Hlavní rozdíl prý je v tom, že auto takové kategorie dává určitý pocit svobody. „V dřívějších autech to bylo jen přemísťování z místa na místo,“ dodal.

Komora byla plná krasavců. | Video: Deník/Petr Škotko