V centru Jindřichova Hradce u Oděvy se bez souhlasu města objevil automat na kratom. Jde o kontroverzní rostlinu z rodu kávovníků, která se v asijských státech používá řadu let v tradiční medicíně. Rostlina má euforické až sedativní účinky a v mnohém se blíží alkoholu. Někteří odborníci ji považují za legální drogu především mladistvých. Kauza v pondělí nabrala rychlý spád.

Automat na výrobky z kratomu u Oděvy v Jindřichově Hradci budí pozornost jak příznivců, tak i odpůrců. | Video: Lenka Novotná

Problémem je, že si zboží z automatu mohou volně koupit i děti. "Z našeho pohledu je prodej tohoto sortimentu v našem městě nevhodný, zejména pro nežádoucí účinky na zdraví dětí a možný vznik závislosti například pro stimulující nebo naopak tlumící účinky," uvedl starosta města Michal Kozár s tím, že vedení radnice dělá vše proto, aby byl automat co nejdříve odstraněn. Mělo by se tak stát nejpozději do konce března.

Zatímco ještě v pondělí 22. března před 8. hodinou ranní byl automat plně v provozu, o několik desítek minut později starosta Jindřichova Hradce informoval, že je automat odpojen od elektrické energie: "Automat je ve vlastnictví třetí osoby, proto ve spolupráci s majitelem objektu (Oděva) činíme kroky, aby byl automat majitelem co nejdříve odvezen. Provozovatel automatu má smluvní vztahy s majitelem přilehlého objektu. Při zjištění, že se automat nachází na městském pozemku, byla zaslána výzva k jeho okamžitému odstranění."

K tomu starosta Michal Kozár ubezpečil, že vedení města Jindřichův Hradec dělá vše proto, aby byl automat z tohoto prostoru co nejdříve odstraněn. "Dle našich dostupných informací by se tak mohlo stát do konce března. Je možné, že prodejce osloví další vlastníky pozemků se snahou umístit své prodejní zařízení v jiné atraktivní části města. Žádáme proto majitele pozemků, aby této žádosti nevyhověli, do doby, než se podaří najít řešení, které by umožnilo prodej osobám starším 18 let," doplnil.

Zdroj: Lenka Novotná

Na nelegální prodejní zařízení upozornila jedna z obyvatelek Jindřichova Hradce, která nejdříve kontaktovala městskou policii. "Jsem metodik prevence a vývoj kolem kratomu dlouhodobě sleduji. Jsem zděšená z toho, že by tady mezi školami měl stát automat, kde by si nejen středoškoláci, ale dokonce i děti ze základní školy mohly kupovat drogy," poznamenala Belinda Pragerová, která podle svých slov doufá, že se automat s kratomem neobjeví jinde.

Kratom nepatří dětem do ruky. Automaty by zrušil i přední český distributor

Sporné umístění automatu s kratomem řeší město po vlastní ose. Policie České republiky zatím žádný podnět hlášený nemá.