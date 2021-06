V pondělí okolo osmé hodiny ranní se utvořila kolona aut a kamionů na hlavním tahu v Kardašově Řečici. Stala se zde dopravní nehoda.

Pondělní ranní nehoda aut zbrzdila provoz v Kardašově Řečici. | Video: Deník/Jitka Davidová

Jak informoval starosta města Kardašovy Řečice Petr Nekut, dvě auta se střetla v nejužším místě na hlavním tahu z příjezdu od Hradce do Řečice. "Auta do sebe ťukla, byly to naštěstí jen plechy. Zřejmě jedno z aut nedobrzdilo. V ten moment tam vznikla kolona," sdělil Petr Nekut. Řidiči zde nabrali zpoždění asi deset minut. "Na obchvatu se pracuje, ale to je všechno na dlouhé lokte," komentoval budoucí stavbu, Petr Nekut.