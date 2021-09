Po loňském omezení způsobeném koronavirovými omezeními se centrum Strakonic opět zaplnilo lidmi, kteří se chtějí bavit a užívat.

Poslední zářijový víkend 2021 patří ve Strakonicích tradiční Václavské pouti.Zdroj: Deník/Petr Škotko"Je to trochu drahý špás, ale proč ne. Loni jsme o pouť přišli," svěřil se návštěvník z Klatovska. Na pouť dorazil s manželkou a dvěma dětmi. "Počítám, že to bude tak za tři tisíce, protože tady chceme strávit celou sobotu. Když se kouknete na ceny atrakcí, tak 100 korun za jednoho je běžná cena. Plus nějaké jídlo," dodal.

K dobré pohodě navíc přispívá nádherné počasí, které si návštěvníci pouti mohou dopřát i během neděle 26. září.