„Žije se nám tu dobře,“ shodují se místní. Hned při příjezdu upoutá pozornost malý plechový model obecního kostelíka, který vytvořil šikovný místní řemeslník.

U takřka každého druhého domu štěká pes a – s trochou nadsázky – každého třetího domu stojí traktor. Svůj podíl na tom má možná místní zemědělské družstvo. Prosperující podnik je hlavním zaměstnavatelem ve vísce o zhruba 120 lidech. Kdo nepracuje v družstvu, musí jezdit do některého ze sousedních městeček.

Družstvo a s ním spjatou historii hrdě připomene i malba na obecním úřadě. „Socialistické zemědělství – záštita šťastné vesnice! JZD Mír Pojbuky,“ dočteme se na zdi.

Uvnitř nás vítá starosta František Papež. S jeho prací pro obec jsou místní spokojení. „Akorát by si to mohl umět lépe zorganizovat, aby toho nemusel dělat tolik sám,“ dozvíme se později od lidí asi jedinou výtku.

Místní hospodu museli v Pojbukách nedávno zavřít. „Růst nákladů už byl neúnosný,“ vysvětluje starosta. Zato se podařilo vybudovat a udržet malý obchod. Ten původní totiž už patnáct let zarůstá křovím. Nový provozuje obec přímo v budově úřadu.

„Nebylo to jednoduché, ale nakonec nám s náklady na provoz pomohl i kraj,“ říká starosta a dodává s hrdostí, že nedávno se podařilo v obci vybudovat také vodovod.

Co se naopak nedaří? „Opravy silnic, ty nám tu ničí lesnická technika,“ odpovídá. Minule volil Zemana, a jasno má i letos. „Můj hlas dostane Andrej Babiš,“ potvrzuje stejně jako řada dalších obyvatel. Nejvíc si na něm cení politických zkušeností a konexí mezi dalšími evropskými politiky a státníky.

V druhém kole by byl ochotný podpořit i Danuši Nerudovou. Rozhodně ale ne generála Pavla. „Už na vojně jsme tyhle typy nesnášeli,“ vysvětluje. Se Zemanovým působením na Hradě je spokojený. Vadí mu akorát jeho odsouzení Ruska. „Politika je jedna věc, ale obchodovat bychom měli s kýmkoli,“ uzavírá.

Podobná slova slyšíme nejen od starosty, ale i dalších lidí. Od jednoho přijímáme pozvání na kávu a ptáme se ho na jeho názor na končícího prezidenta.

„Miloš Zeman je chytrý a vzdělaný člověk. A má skvělou paměť. Chyby má, jako každý z nás. Když se mu někdo postaví, tak mu to pak dá sakramentsky sežrat. To by se asi dít nemělo. Moc mu to obchodně nevyšlo ani s Ruskem, ani s Čínou. Ale jako prezident byl dobrý,“ dozvídáme se od obyvatele Pojbuk. Také on se chystá volit Andreje Babiše.

„Umí cizí jazyky a dohodnout se s lidmi. Je pracovitý, hodně toho dokázal, když takhle zbohatl. Pro republiku by to bylo nejlepší,“ říká a další muž souhlasně přikyvuje. Petr Pavel ani Danuše Nerudová pro ně nepřipadají vůbec v úvahu.

„U Pavla mi vadí, že je voják a že byl v NATO. Také je podle mě až moc proamerický,“ vysvětluje jeden z mužů. U Danuše Nerudové jim zase vadí kauza s diplomy. „A je mladá, ještě toho moc nedokázala,“ uzavírá.

Hlasy všech lidí z Pojbuk Andrej Babiš ale jisté nemá. „Jestli půjdu k volbám, Babiše volit rozhodně nebudu. Ani Nerudovou. Líbí se mi generál Pavel. Tahle země potřebuje někoho schopného a věřím, že to on je,“ říká postarší žena a pokračuje v procházce se psem.