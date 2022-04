„Snažíme se lidem ukazovat historii práskání bičem. V každé maštali či statku byl dříve bič, ať už z proutků nebo klasický honácký. Bič totiž není zdaleka jen doménou kovbojů, ale vznikl již v neolitu,“ uvedl Martin Štulla a upřesnil, že bič sice většinou bývá vyroben z kůže, ale není to zdaleka podmínkou. Existují totiž také proutkové či vytvořené ze řetězu.

Sám biče sbírá, má jich kolem pětatřiceti. „Začínal jsem vystupovat jako kovboj, ale dnes raději seznamuji lidi s historií biče," uzavřel. Svému koníčku se věnuje už pětadvacet let, spolek Keltoviny pak funguje sedmým rokem.

Nechyběla také ukázka pletení proutěných košíků, výstava drobného domácího zvířectva či výběh s ovcemi, jehňaty i kůzlaty.

„Podporujeme místní zemědělce a farmáře, najdete u nás stánky s domácími výrobky, dětské dílny, zdobení vajíček a pletení pomlázek,“ upřesnila předsedkyně spolku Barokní dvůr Borotín Jana Čermáková. „Počítali jsme tedy s trochu lepším počasím, ale doufáme, že když jsme Moranu vynesli, že se to zlepší,“ dodala se smíchem. Akce na statku pořádají pravidelně i přes stále probíhající rekonstrukci. Smyslem činnosti spolku je pomáhat záchraně statku.

Každý si vybral ze širokého sortimentu jídel sladkého i slaného ražení, nápojů teplých i chlazených, alkoholických i nealkoholických. Děti se mohly také svézt na koňském povozu.

V posledních letech se podařilo přistavět toalety a také zastřešit druhé křídlo, která slouží jako výstavní místnost. „Toalety vznikly ze starých chlívků, ty nám tu scházely asi nejvíce. Podařilo se nám postavit krov a střechu na střední budově a dodělali jsme také fasády na ovčíně. I tím, že nás lidé navštěvují, tak pomáhají obnově statku, veškerý výdělek totiž investujeme do rekonstrukce,“ uvedl již dříve Milan Tejnor ze spolku Barokní dvůr Borotín.

V areálu provozují i kavárnu a bazar. „Zjistili jsme, že něco takového tu chybí, otevřeno je na jaře a v létě v podstatě denně. Proudí sem zejména návštěvníci hradu,“ doplnila Jana Čermáková.

Barokní dvůr při hradu Borotín je poprvé zmiňován v roce 1557 jako poplužní čili zásobovací jednotka. Archeologický výzkum odhalil původní zdivo, které ho zasazuje až do středověku. Byla zde nalezena i keramika z husitského období. Původně dřevěný statek byl barokně přestavěn rodem Nádherných, kteří využili kámen ze sousední zříceniny. V roce 2003 byl prohlášen národní kulturní památkou. V prosinci 2009 jej koupila společnost Takelot a začala s celkovou obnovou. Středověký hrad z 2. poloviny 14. století se nazývá společně s barokním dvorem Starý zámek.

Opravám statku se spolek Barokní dvůr Borotín věnuje už dvanáct let. Dlouhodobě vede veřejnou sbírku na získání prostředků, jednotlivci mohou pomoci nákupem v místní kavárně, či pořízením některé maličkosti přímo v bazaru. Podpořit činnost spolku lze také návštěvou jejich akcí, pravidelně pořádání slavnosti slunovratu, divadelní představení koncerty a dožínky. V budoucnu by v objektu rádi vybudovali i zemědělské muzeum. První písemná zpráva o osídlení borotínského hradu pochází z roku 1356. Zřícenina je oblíbeným cílem turistů a zahrála si v pohádce Honza málem králem. Často se zde konají i svatební obřady.

