Pokud vás někdy cesta zavede na Jindřichohradecko k městečku Kardašova Řečice, neváhejte vyrazit směrem Pluhův Žďár a navštívit zámek Červená Lhota. A pokud vám název nic neříká, jistě si vybavíte úžasnou českou pohádku Zlatovláska, film Svatby pana Voka, Pan Vok odchází, Pan Tau nebo O štěstí a kráse (které se říká, ta o pradlenkách), O zatoulané princezně nebo Nemocnici na kraji města.

Zkrátka zámek Červená Lhota stále láká návštěvníky, a to i v době zimní přestávky. Zámek totiž pořádá vánoční prohlídky, při kterých se lidé dozvědí mnoho o majitelích zámku.

V současné době jsou ale návštěvníci ochuzeni o jednu z rekvizit – vodu v rybníku okolo zámku. Přesně v tom rybníku, u kterého Ladislav Pešek coby král chytal ryby, kde Jiřík hledal prsten a kde na lodičce plula Zlatovláska. „Je prasklá hráz, takže nás v nejbližších dvou letech čeká oprava. Projížďka na pramici je velmi žádaná,“ řekl kastelán zámku Tomáš Horyna.

Další komplikací je oprava sítí, které vedou mostem od zámku. „Jen co se umoudří počasí, práce budou pokračovat. Každopádně návštěvnosti se to nijak nedotkne,“ dodal kastelán.

V sobotu 13. ledna byly na programu tři prohlídky. I přes mrazivé počasí dorazilo na první z nich v 11 hodin více než třicet lidí. Byl mezi nimi například Milan Brus, který bydlí jen tři kilometry od zámku. „Hrávali jsme si na Červené Lhotě jako děti a pamatuju si, jak se zde natáčela Zlatovláska,“ vzpomíná. Vídal tehdy právě Ladislava Peška (krále), Petra Štěpánka (Jiříka) nebo Jorgu Kotrbovou (Zlatovláska). „Jezdili po rybníku v lodičkách,“ dodal a připojil ještě jednu vzpomínku. „Filmaři pořád sháněli velké mraveniště, aby mohl Jiřík zachránit mravence. Nakonec udělali umělé.“

O další vzpomínky se podělila Dagmar Šmídová, která na zámku provázela a vzpomíná na natáčení, při kterém potkávala například Lubomíra Kostelku nebo Ladislav Smoljaka. „Nevím, jak se film jmenoval, ale natáčel ho Zdeněk Podskalský. Bylo zavřeno, tak jsem vařili kafe a podobně. Tenkrát jsme si vydělali víc, než průvodcovstvím,“ vzpomíná.

Hana Hulanová má k zámku ještě jinou spojitost. „Můj dědeček Josef Čáp na Lhotě pracoval jako zahradník. Když jsem se v roce 1949 narodila, dědeček už byl po smrti. Ale od babičky, která na zámku také pracovala, vím, že měli dobrou službu a že panstvo na ně bylo moc hodné.“

Kastelán Tomáš Horyna během prohlídky, která trvala zhruba hodinu a půl, seznámil návštěvníky nejen s historií, ale také citoval ze vzpomínek majitelů zámku na oslavy Vánoc. Na závěr pak byla prohlídka vzácných betlémů. „Červená Lhota vždy velmi lákala návštěvníky. Bývávalo také 100 tisíc lidí za sezonu. Po covidu a také vzhledem k závadám, o kterých jsem mluvil, je to slabší tak o 40 procent,“ dodal.

Zámek zahájí sezonu v dubnu. V dubnu a říjnu je otevřeno v sobotu a v neděli, květen a září denně mimo pondělí od 9.30 do 16 hodin a v červnu, červenci a srpnu denně mimo pondělí od 9.30 do 17 hodin.

Zajímavosti z natáčení:

Zlatovláska

- Pohádka se u nás několik let nesměla vysílat. Bylo to kvůli Janu Třískovi, který v ní měl malou roli rybáře. Herec v roce 1977 emigroval do Kanady, a Zlatovláska se tak ocitla na černé listině. Zajímavé je, že například v Sovětském svazu se vysílat mohla, takže Štěpánkovi odtud chodily pochvalné ohlasy.

- Petr Štěpánek okouzlil jako Jiřík velké množství fanynek. Jenže jeho srdce získala jiná dáma, a to přímo na natáčení Zlatovlásky. Zamiloval se do scenáristky a režisérky Vlasty Janečkové. Ta byla sice o čtrnáct let starší než on, ale věkový rozdíl neřešili a jejich dlouholeté manželství rozdělila až režisérčina smrt v roce 2012.

Filmy o panu Vokovi

- Ačkoliv je Petr Vok z Rožmberka spjat s jižními Čechami, Červená Lhota v majetku Rožmberků nikdy nebyla. Výjimkou jsou ale filmy o panu Vokovi, kterého ztvárnili Miloš Kopecký a o devět let později Martin Růžek, a které se z části odehrávají právě na Červené Lhotě.

Film Pan Tau

- Jediný případ v historii, kdy z nádvoří Červené Lhoty vzlétl balón, je spjat s posledním filmem o Panu Tau, který byl natočený v roce 1988. Režisér Jindřich Polák musel kvůli těmto záběrům řídit natáčení z helikoptéry.