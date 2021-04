Chodce na Lidické třídě v Budějovicích srazilo auto, zraněním podlehl. K dopravní nehodě s tragickým koncem došlo na přechodu na Lidické třídě ve středu 31. března krátce před půl čtvrtou odpoledne. Více ZDE.

V Římově začala oprava slavné křížové cesty. Jedno z nejslavnějších jihočeských poutních míst - Římov bylo založeno na popud jezuitského řeholníka Jana Gurreho z Českého Krumlova v roce 1648. Již ve druhé polovině 17. století navštěvovalo poutní areál až 80 tisíc poutníků ročně. Více ZDE.

Podívejte se, jak by loď ze Suezu vypadala v jihočeských vodách. Kontejnerová loď Ever Given se stala slavnou poté, co uvízla na mělčině a zablokovala Suezský průplav. Podívejte se, kolik místa by loď o délce čtyři sta metrů zabrala na různých místech v Jihočeském kraji. Více ZDE.

Ostatky Černínů nemají ani po letech klid, na kostel sv. Jakuba cílí vandalové. Jindřichohradecký kostel sv. Jakuba s kryptou hrabat Černínů je terčem vandalských útoků. Malý kostel, ke kterému lze dojít Mertovými sady směrem na letiště, by loni oslavil 160 výročí od dostavby. Smutný je však pohled na zuboženou památku, kterou vyhledávají mladí, vandalové a řádí tu i sprejeři. Za jeho úděl snad může odlehlá poloha v lesíku, který naopak Černínové považovali za ideální místo k poslednímu odpočinku. Více ZDE.

Kříž už stojí před budějovickou katedrálou. Hrkači se u něho pozastavili. Na Velký pátek v poledne opět vyšli hrkači do centra Budějovic. Pozastavili se u českobudějovické katedrály, kde byl vztyčený kříž. Více ZDE.

Pravicová koalice na jihu Čech vybrala lídra pro parlament. Nejsilnější strana z uskupení SPOLU, které tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vybrala svou jedničku. Občanským demokratům připadne podle celostátních dohod pozice lídra celé kandidátky pro podzimní parlamentní volby. Více ZDE.

Stavba obchvatu Chýnova může pokračovat. Chýnovští koupili dům stěžovatelky. Chýnovští zastupitelé ve středu jednohlasně schválili koupi domu stěžovatelky, která po řadu let bránila stavbě obchvatu města. Za dům město zaplatí 4,5 milionu, kupní smlouva je již podepsaná. Více ZDE.

Na trase jihočeské dálnice našli archeologové zahloubené chaty nebo železárnu. Unikátní výstava nálezů, které archeologové objevili v uplynulých 20 letech při stavbě dálnice D3 na jihu Čech, čeká od pátku na návštěvníky v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Více ZDE.

V zoo mají veselé Velikonoce, pomlázku lze němým tvářím poslat na dálku. V zoologické zahradě Na Hrádečku na Jindřichoradecku mají veselo. I když mohou nové přírůstky podporovatelé pozorovat jen na sociálních sítích, život se zde nezastavil. Veselé Velikonoce lze zvířatům dopřát i prostřednictvím tzv. velikonoční pomlázky. Více ZDE.

Jihočeská kultura za covidu: Nepřijde-li rozvolnění, začnou existenční problémy. Je to už půl roku, co mají kulturní instituce zavřeno. Co se děje za jejich dveřmi? Vice ZDE.

Na oslavu Kristova zmrtvýchvstání se do kostela nevešli, ozvučili vedlejší kapli. Velikonoční vigilii, připomenutí noci, kdy vzal z mrtvých Ježíš Kristus, slavili na Bílou sobotu od 18 hodin také v českobudějovickém kostele Panny Marie Růžencové. Omezenou kapacitu kostela, danou aktuálními opatřeními, navýšili řeholníci z kongregace petrinů ozvučením sousední kaple. Více ZDE.

Vlastislav Klimeš z Velešína je moudrý chovatel. K přírodě má blízko od malička. Holubář, sportovec, zahrádkář Vlastislav Klimeš z Velešína vede vnuky k upřednostnění potřeb chovaných zvířat před vlastními. Více ZDE.

Vyšupeme mamku i sousedku, hledáme vejce a sladké. S covidem se upravily tradice. Už druhé Velikonoce poznamenal strašák koronavirus. Na výzdobě jihočeských obcí a měst se to však nepodepsalo. V ulicích bylo o Velikonočním pondělí pusto. Jihočeši slaví v rodinném stylu, vznikají nové tradice. Lidé nosí roušky, dodržují rozestupy a mají třeba i dvoumetrové pomlázky. Více ZDE.