Jindřichohradecko - Kam si o víkendu vyrazit na lyže?

Ilustrační foto. | Foto: Radek Průša

Hradiště (Nová Bystřice) – Výška sněhu na sjezdovce 50 cm, mimo sjezdovku 30 cm, v provozu všechny tři vleky. Víkendová provozní doba: od 9 do 20 hodin s přestávkou od 16 do 17 hodin. Dětský vlek: sobota: 11.40 – 13.00, 14.40 – 16.00, neděle: 9.00 – 10.00, 11.40 – 13.00, 14.40 – 16.00. Ceník časového jízdného: 1 hodina 160 Kč, 2 hodiny 230 Kč, 3 hodiny 270 Kč, 4 hodiny 340 Kč, večerní (od 16 do 20 hodin) 250 Kč. Aktuální informace na webu www.skibystrice.cz.



Čihadlo (Horní Radouň) – Zahajuje provoz o tomto víkendu v sobotních 16.30 hodin. Výška sněhu 40 cm (přírodní + technický), vlek v provozu. Víkendová provozní doba: sobota od 9 do 16, od 16.30 do 20 hodin, neděle od 9 do 16 hodin. Ceník časového jízdného: celodenní 300 Kč pro dospělé, 250 Kč pro děti do 150 cm. Noční 250 Kč pro dospělé, 200 Kč pro děti. Připravena sjezdovka pro děti kolem lesa o délce 550 metrů. Na víkend pro běžkaře připravené stopy v okolí Radouní a Starého Bozděchova o délce několik desítek kilometrů. Aktuální informace na webu www.skicihadlo.cz.