„Byl jsem požádán hlavním akcionářem před třemi roky, abych dostal společnost do kladných čísel. Podle výsledků hospodaření, které lze snadno dohledat, se to podařilo. Už před rokem jsem chtěl odejít, ale dnes si myslím, že je správný čas, aby teplárnu už vedl někdo jiný. Kdo by to mohl být ale teď nevím. To je především v působnosti dozorčí rady teplárny,“ řekl Pavel Hřídel exkluzivně pro Strakonický deník. Více najdete v rozhovoru příští týden.