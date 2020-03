ON-LINE REPORTÁŽ ZDE

Do nedělního podvečera vyšetřily laboratoře v regionu za den 159 nových podezřelých vzorků od osob, u nichž lékaři vyslovili podezření na možné onemocnění COVID-19. Pět z nich bylo pozitivních. Informovala o tom ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Na území kraje tak hygienici evidovali celkem 82 pozitivně testovaných osob.

V současné době už přítomnost koronaviru vyšetřují v regionu čtyři laboratorní pracoviště. „K laboratořím Nemocnice České Budějovice, Biologického centra Akademie věd a Nemocnice Strakonice se připojily také laboratoře Katedry Medicínské biologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Další vzorky se stále zpracovávají a jejich výsledky budeme znát pozdě v noci nebo ráno. V průběhu víkendu jsme zahájili i šetření u desítek osob, které se do jižních Čech vracejí v rámci repatriací. Pro potřeby pravidelné informace o aktuálním vývoji onemocnění KOVID-19 v Jihočeském kraji je tak hraničním časem osmnáctá hodina,“ doplnila šéfka jihočeských hygieniků s tím, že na stránce Ministerstva zdravotnictví se objevují nové případy průběžně, jde o hlášení i zcela nově zachycených případů, které ještě hygienici nestihli všechny ověřit. Proto bývají rozdíly mezi údaji ministerstva a hygieniků.

K nedělní dvacáté hodině byl Jihočeský kraj podle těchto dat ministerstva regionem s nejnižším relativním výskytem ze všech krajů ČR. Celkem 86 aktuálně zveřejněných případů představovalo v relativních číslech, tedy přepočtených na sto tisíc obyvatel regionu, 13,42 případu na sto tisíc obyvatel. Pro srovnání - sousední Bavorsko mělo včera odpoledne 99 případů na sto tisíc a 107 zemřelých, Rakousko 46 případů na sto tisíc a 86 zemřelých.

„Jsem samozřejmě ráda, že se nám v regionu relativně dobře podařilo zachytit nástup pandemie, ale situace se neustále mění a zachycených případů bude dále přibývat, s tím musíme počítat. Stále se nám daří sledovat kontakty, i když se jedná u některých nově potvrzených případů i o stovky osob. Opět musím smeknout před svými kolegyněmi v terénu, protože po týdnech v první linii už všichni cítíme velkou únavu, ale bohužel nás nemá kdo vystřídat. Ale teprve se dostáváme do rozhodující fáze, kdy musíme chránit seniory a pacienty v lůžkových zařízeních. Je nyní důležité zvyšovat frekvenci testování. Čím více budeme testovat, tím se zvyšuje šance záchytu a zamezení šíření,“ doplnila docentka Kvetoslava Kotrbová.

Ke zmíněné nedělní 18. hodině bylo podle dat KHS v regionu mezi nemocnými 51 žen a 31 mužů. Čtyřiadvacet nemocných má trvalé bydliště na Strakonicku, 21 je z Českokrumlovska, 15 z Českobudějovicka, 12 z Prachaticka, šest z Táborska, dva z Jindřichohardecka a dva z Písecka. „Mezi nemocnými jsou dvě děti ve věku od 10 do 14 let. V produktivním věku 25 až 64 let je 57 pozitivních případů a celkem 18 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+,“ doplnila epidemioložka KHS Jitka Luňáčková.

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech indikováno k vyšetření celkem 2905 osob. Odběrová místa fungují v Českých Budějovicích, Strakonicích, Táboře, Jindřichově Hradci a Prachaticích. Další odběrové místo se připravuje v Písku. Pracovat by mělo začít v pondělí.

„Z dnešních pěti nových případů jsou dvě onemocnění dovezená ze zahraničí. Jedno z Turecka a jedno z Anglie. U jednoho nemocného byl prokázán přenos kontaktem s už pozitivně testovanou osobou. U zbývajících dvou případů se však původ přenosu prokázat nepodařilo. To znamená, že k němu mohlo dojít například při běžném nákupu,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS MUDr. Jitka Luňáčková.

Vzhledem k přibývajícím onemocněním kontaktním, tj. vzniklým těsným mezilidským přenosem, hygienici opakovaně apelují na přísné dodržování hygienických zásad a nařizovaných opatření tak, aby se zamezilo dalšímu šíření nákazy. „Musíme se všichni chovat tak, jako bychom byli potenciálně nemocní a tak, jako by ti vedle nás byli potenciálně nemocní. Jen tak můžeme snižovat riziko přenosu na minimum,“ připomněla MUDr. Luňáčková.

Pro potřeby veřejnosti zřídila Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje pohotovostní informační službu na telefonních číslech 736514386 a 731428577, kde se občané mohou ptát na problematiku nového koronaviru. Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz . Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.