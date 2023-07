/VIDEO/ Známe to každý. Právě ve chvíli, kdy je to nejméně vhodné, začne se nám chtít na toaletu. Návštěva veřejných WC je ale v řadě měst horor. Ať už se to týká udržování čistoty nebo doplňování mýdla a toaletního papíru. V Jindřichově Hradci ale místní ani turisté strach mít nemusí.

Toalety v Jindřichově Hradci jsou čisté a moderní | Video: Jana Urbanová

Toalety jsou tu totiž doslova luxusní. Ve městě nad Vajgarem fungují v hlavní turistické sezóně čtvery veřejné toalety. Lidé si mohou odskočit na Staré radnici na náměstí Míru, v Husových sadech, v Pravdově ulici i v Bezručově ulici u Jitřenky.

Redakce Deníku prošla všechna veřejná WC v Jindřichově Hradci. Nikde nechyběl toaletní papír ani mýdlo a všechny toalety byly čisté. Návštěvníci veřejných záchodků navíc mají k dispozici i komfort v podobě spouštění světla i vody prostřednictvím pohybového čidla.

„Je to tady perfektní, nic tu nechybí. Chodím sem dost často, když jdu do města. Jsem moc spokojená oproti tomu, jak to bylo dřív,“ chválila si návštěvu toalet v Husových sadech obyvatelka města Věra Picková. Stejného názoru jsou i turisté. "Jsem nadmíru spokojená, záchod je velice čistý, je tam papír, mýdlo a zvládla jsem si dokonce i pustit vodu přes senzor," zavtipkovala paní Mirka ze Slovenska.

Zdroj: Jana Urbanová

Vstupné na veřejné toalety v Jindřichově Hradci je shodně desetikoruna. Mincovníky jsou umístěné na dveřích, v Husových sadech musíte projít turnikety a u Jitřenky funguje vstupné na dobrovolné bázi do kasičky.

„V Husových sadech a na Staré radnici jsou toalety otevřené v sezóně od 1. června do 30. září od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin, v sobotu pak od 9 do 16 hodin a neděli i o svátcích je to od 11 do 16 hodin. V Pravdově ulici je to od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin,“ upřesnil otevírací dobu veřejných toalet jednatel Služeb města Ivo Ježek. Zásadní problémy s fungováním veřejných toalet podle jeho slov nejsou, přibližně dva roky zpět ale zloději vybrali pokladničku.