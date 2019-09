Jižní Čechy - O víkendu 7. a 8. září se v Novém Údolí konají oslavy 30. výročí otevření česko-bavorských hranic. Při této příležitosti bude vypraven přímý vlak z Prahy do Nového Údolí a zpět, který v úseku z Českých Budějovic k bavorským hranicím poveze historická dieselová lokomotiva „Bardotka“. Slavnosti se ponesou v duchu jihočeského a bavorského folkloru.

Lokomotiva Bardotka. Ilustrační foto

Podle Gabriely Novotné, regionální tiskové mluvčí Českých drah v úseku mezi Prahou a Českým Krumlovem pojede tento spoj jako klasický Jižní expres Ex 531 / 532. Z Českého Krumlova bude souprava mimořádně pokračovat dál přes Horní Planou, Novou Pec do Nového Údolí a projede tak trasu, kde od prosince 2017 nezajišťují pravidelný provoz vlaky Českých drah. V úseku z Českých Budějovic do Nového Údolí a zpět potáhne soupravu historická dieselová lokomotiva „Bardotka“. V Novém Údolí bude připraven pestrý program.