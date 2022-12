Firma je od října v úpadku. Provoz vlaků v říjnu zastavila, protože nemá potřebná povolení. JHMD podle přehledu pohledávek dluží kolem 300 milionů korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Firma provozovala do podzimu vlaky na úzkokolejce.

JHMD přišla 2. října o bezpečnostní osvědčení provozovatele dráhy a o dva týdny později o bezpečnostní osvědčení dopravce. Drážní úřad vede s firmou správní řízení o odnětí licence. „Ačkoli dlužník (JHMD) podal žádosti o vydání osvědčení provozovatele dráhy a osvědčení dopravce, v řízeních aktuálně nepokračuje, když podal žádost o přerušení všech řízení, která jsou v souvislosti s provozováním dráhy a drážní dopravy u Drážního úřadu vedená,“ uvedla správkyně.

Bez těchto osvědčení nelze dráhu na výše zmíněných tratích provozovat. Tato situace neumožnila správkyni zahájit jednání s Jihočeským krajem a Krajem Vysočina o možných smluvních vztazích a přepravě cestujících pro rok 2023. „Insolvenční správce by uzavření smluv s oběma významnými partnery považoval za zhodnocení majetkové podstaty,“ uvedla Urbanová.

Mluvčí Drážního úřadu ČTK řekla, že přerušená jsou řízení o odejmutí licence a úředního povolení. Řízení spjaté s bezpečností dráhy úřad sám přerušil, protože firma podle Strakové nedodala všechny potřebné podklady. „O osvědčení bezpečnosti dopravce ani nepožádali,“ řekla mluvčí.

Firma podle správkyně ani nesplňuje podmínku možné reorganizace. Podle účetních výkazů měla JHMD za poslední účetní období před tím, než začala insolvence, čistý obrat 11,2 milionu Kč. JHMD zaměstnávala kolem 80 lidí, nyní je to méně než 20 zaměstnanců. Firma teď podle Urbanové neprovozuje žádnou ze svých hlavních činností, v listopadu ukončila provoz kavárny v Jindřichově Hradci.

Firma na sebe podala insolvenční návrh v září. Ke konci června měla 140 věřitelů, dlužila 160,7 milionu korun. Pohledávky dál přibývají. Raiffeisenbank přihlásila v říjnu vůči firmě pohledávky za 100,5 milionu Kč, v prosinci přihlásil Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) pohledávky téměř za 78 milionů korun. Fond se domáhá peněz, jež poskytl firmě na investiční akce, u nichž je podle SFDI možné, že dopravce nesplnil smlouvou dané podmínky.

Společnost JHMD nemá na splácení dluhů. Argumentuje tím, že jí Kraj Vysočina neplatí poplatek za použití dopravní cesty. Kraj Vysočina to odmítá, uvádí, že postupuje podle platné smlouvy. Náhradní autobusovou dopravu v místě úzkokolejky zajistily Jihočeský kraj a Kraj Vysočina.

Obnovení provozu na jindřichohradecké úzkokolejce by stálo zhruba 20 milionů korun, řekl ČTK v listopadu Jan Šatava, jeden ze zakladatelů firmy JHMD a někdejší předseda představenstva. Tržby za letní jízdy parními vlaky bývaly v minulosti kolem čtyř milionů korun, což zaplatilo parní provoz. Firma teď vlastní dvě provozuschopné parní lokomotivy, asi deset historických vagonů a řadu běžných vozů, řekl Šatava. Firemní aktiva odhadl na desítky milionů korun. „Potvrzuje to můj názor, že pan (Boris) Čajánek (předseda správní rady JHMD) bude dělat všechno pro to, aby se to už nikdy nerozjelo,“ okomentoval Šatava pro ČTK přerušená řízení u Drážního úřadu.

JHMD vlastní a provozuje úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. Vlaky v minulých letech podle staršího vyjádření firmy přepravily ročně zhruba 400 000 cestujících. Dvě třetiny tratí jsou na území jižních Čech.

