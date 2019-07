Právě proto bude provedena oprava vodovodní sítě ještě před celkovou rekonstrukcí inženýrských sítí, která je plánovaná na roky 2020 a 2021, tedy tak, aby nedošlo k omezení zásobování občanů pitnou vodou.

Místostarosta Dačic Jiří Baštář uvedl: "Náklady na opravy poruch jsou vysoké a jejich efektivnost je téměř nulová. Tento stav je nutné pojmenovat jako havarijní. Je tedy nutné provést opravu vodovodního potrubí v místní části Dolní Němčice co nejdříve, aby nedocházelo k dalším škodám." Doplnil, že z tohoto důvodu rada města na svém posledním jednání schválila přímé zadání stavebních prací firmě TRASKO BVT.

Výměna vodovodního potrubí se provedebezvýkopovou metodou. "Tato technologie zajistí minimální zásahy do konstrukcí silnic, nebude nutné významným způsobem zasahovat do nemovitostí třetích osob a bude možné celou výměnu vodovodního potrubí zajistit v krátkém časovém úseku," informoval místostarosta s tím, že termín realizace je stanovený od 15. srpna do 8. prosince.