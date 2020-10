Jak uvedla členka volební komise okrsku číslo 1. na dačickém městském úřadě Marta Šilerová, zatím u nich k volebním urnám přišlo splnit nepsanou občanskou povinnost 38 procent voličů.

Na seznamu jich mají registrovaných čtyři stovky. "Mysleli jsme, že tolik lidí nepřijde a docela to jde," zhodnotila ve 13 hodin Marta Šilerová. S urnou navštívili dačickou nemocnici i jednoho pána doma. "Nejstaršímu voliči bylo 87 let, čerství osmnáctiletí voliči dorazili také," zmínila, že kolorit voleb byl pestrý.

Covidové volby zvládali voliči s přehledem i komise s přehledem. "Všechno jsme čistili dezinfekcí, lidé zvládali rozestupy a neregistrovali jsme ani žádný problém," doplnila Marta Šilerová.

Fronty se netvořily, lidé byli vychovaní a přicházeli postupně, až když bylo ve volební místnosti místo. Krátkou chvíli si zpříjemnili hovorem a pohoštěním. "Dali jsme si kávu i zákusky a hezky jsme si popovídali," smála se.

Teď čekají na svého pravidelného posledního voliče. "Ten chodívá přesně za pět minut dvě, chodí pravidelně," uzavřela

Zajímavé prostory pro covidové volby mají v Lomnici nad Lužnicí, zde komise sedí za dodržení všech preventivních opatření v přízemí domu s pečovatelskou službou přímo na náměstí.

Jak popsal předseda komise Pavel Čečka, jde o oddělený prostor, kdy vůbec se seniory nepřijdou do kontaktu. "Předem jsme na to upozorňovali a nikomu nepřišlo na závadu. Jde o samostatnou místnost," řekl s tím, že mají i samostatný vchod a do společných prostorů se seniory se vůbec nedostanou.

Volební účast je podobná jako v pátek, od rána dorazilo do 11. hodiny asi 130 voličů. "Frmol jsme nezažili, u nás se voliči spíše trousí," smál se. O urnu domů se nikdo nepřihlásil. "Už s touto možností ani dnes nepočítáme, že by se někdo ozval," podotkl Pavel Čečka.

V Záhoří na Jindřichohradecku mají pouze 92 voličů na seznamu. Do půl desáté v sobotu dopoledne jich dorazilo jen šest.

Podle zapisovatelky Evy Fialové byla páteční účast na volbách do senátu a krajského zastupitelstva lepší. "V pátek jsme napočítali celkem 18 voličů," vyčíslila. V kulturním místnosti obce zasedlo celkem šest členek komise, jmenovky mají přímo na svém oděvu.

Počítají s tím, že voleb se zúčastní maximálně třetina lidí ze Záhoří. "Lidé jsou ukázkoví, dodržují vše, co mají," podotkla předsedkyně Zdeňka Nová.

Dezinfikují veškeré použité prostory. "Stolek, propisku, k využití jsou roušky i dezinfekce," dodaly. Urnu domů si nikdo neobjenal.

Nejmladší voličkou byla čerstvě osmnáctiletá Lucie, která zasedla i ve volební komisi místo své maminky. "Mamka onemocněla, tak jsem šla místo ní," vysvětlila.

Během volné chvíle si mezi sebou vypráví či čtou.

Zhruba devatenáct procent mělo po 11. hodině odvoleno ve třetím volebním okrsku v Jindřichově Hradci. Ten se nachází v III. základní škole, Jarošovská. Podle slov Jana Holoubka z volební komise vše běží jak na drátkách. "Žádné problémy tu nemáme, jsme velký okresek, zapsáno tu máme 1580 voličů," uvedl.

V naprosté pohodě chodí na volební okrsek i voliči zapsaní v Lásenici. Tady si navíc pochvalují, že voliči jsou opravdu ukáznění. Všichni mají roušky, ze zásob, které jsou ve volební místnosti k dispozici, nevydali ani jednu.

Podle zapisovatelky Jitky Dvořákové voličská oblast, která spadá na Základní uměleckou školu ve Slavnonicích, čítá 604 registrovaných voličů. V pátek volilo 98 lidí. "Od otevření místnosti v sobotu už jsme jich napočítali dalších deset," dodala s tím, že očekávali horší účast a zatím lidé poměrně chodí.

Lidé jsou dle jejích slov velmi ukáznění, opatření dodržují. "Nemusíme nic řešit, nosí roušky a jsou připraveni," podotkla Jitka Dvořáková. Nejmladší voličkou byla asi dvacetiletá dívka, nejstarší senioři přes 70 let. Komise si krátí chvíli luštěním. "Někdo studuje, někdy si čte a povídáme si mezi sebou. Není ani čas se pořádně začíst, protože lidé chodí průběžně," přiblížila že nával ještě neměli. "Žádnou velkou frontu jsme neměli, najednou přišli maximálně čtyři či pět voličů," sdělila Jitka Dvořáková.

Jak popsala zapisovatelka volební komise v České Olešné u Strmilova Jaroslava Sedláková, jejich okrsek má na seznamu zapsaných186 voličů. V pátek od 14 do 22 hodin jich přišlo 25. Volební místnost v obecní knihovně navštívil v sobotu ráno první volič až 19 minut po 8. ráno. "Čekáme na další účastníky voleb, pijeme kávu, zatím je klid," přiblížila.

Opatření proti šíření koronaviru u v této obci volici snášejí dobře. "Berou to sportovně, chodí v rouškách, nikdo nenadává, všichni jsou slušní," popsala Jaroslava Sedláková, že voliči necítí nepohodlí a nebojí se. Nejstaršími voliči byli osmdesátiletí manželé, nejmladší muž 37 let.