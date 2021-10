Od pátku 8. do soboty 9. října 2021 si obyvatelé České republiky volí nové poslance. Na čtyřech místech v našem kraji zároveň dochází k důležitým referendům. I v sobotu s námi můžete sledovat, jak vypadá volební dění na jihu Čech. Připomenout si také můžete, jak v Jihočeském kraji dopadly parlamentní volby před čtyřmi lety.

Účast na jihu Čech v pátek kolem 40 procent

Zaměstnanci Krajského úřadu Jihočeského kraje pověření kontrolou volebních místností Lenka Malovcová a František Malý zhodnotili, že průměrná páteční účast ve volbách se pohybuje kolem 40 procent. Na místech v jižních Čechách zatím nenaznamenali žádné konflikty. „Vše je bez problémů, žádné mimořádné situace zatím nikdo nehlásil,“ sdělil František Malý. Jejich úkolem je kontrolovat řádnou výbavu, hygienické prostředky, zapečetěnou urnu, státní znak, vlajku, a další povinný materiál.

Olšovice na Prachaticku překvapily vysokou účastí. V pátek před 22. hodinou už do urny hodilo svou obálku 60 procent procent voličů.

Naopak velmi nízký zájem evidovali odpoledne v malé obci Skály na Strakonicku, kde přišlo jen 15 procent voličů.

Na volby na výlet

Do Hoštic u Volyně na Strakonicku, kde se natáčela komediální trilogie Zdeňka Trošky, Slunce, seno,…, přijíždí řada voličů s vyhotovenými voličskými průkazy. Udělali si parlamentních voleb takovou turistiku, kontroloři tam v pátek potkali výletníky s modrými obálkami například až z Moravy.

Enormní zájem potvrdili v Dačicích, kde se mimo volby koná referendum kvůli křižovatce. „I na jiných místech na Jindřichohradecku pozorují volební komise vyšší účast ve srovnání s minulými volbami,“ dodala Lenka Malovcová.

V Jarošově nad Nežárkou měli členové komise jako občerstvení speciální jablka. „Říkají jim ovčí hubičky a je to prý odrůda, která roste jen v Jarošově,“ sdělila Malovcová.

Kontrolu z krajského úřadu také zaujala volební místnost v prodejně potravin. „Šlo o Ostojkovice místní část obce Budíškovice, protože budova, kde se volby běžně konají je v rekonstrukci,“ uvedla s tím, že jde o malou samoobsluhu, kde si lidé mohou rovnou i pořídit nákup.

Už v pátek byla vysoká účast

Kromě toho se na dvou místech v okrese občané rozhodují také v rámci místního referenda. V Dačicích jde o podobu křižovatky na Palackého náměstí.

V Jindřichově Hradci a místních částech je celkem 30 okrsků. V pátek odpoledne dorazil k urně také starosta města Jan Mlčák.

V Jindřichově Hradci také začaly volby do Poslanecké sněmovny. K urně přišel i starosta města Jan Mlčák.Zdroj: Archiv města Jindřichův Hradec

Pokud někdo nemá volební lístky u sebe, jsou k dispozici ve všech volebních místnostech. S sebou musí mít každý volič občanský průkaz a v případě, že volí jinde, než v místě svého bydliště, ještě voličský průkaz.

Celkem je v Jindřichově Hradci 17 078 oprávněných voličů a ve volebních komisích zasedlo 173 členů. Voliči na jihu Čech mohou vybírat z devatenácti politických stran a hnutí.

V Buku se volí na fotbalovém hřišti, voliči se odměňují pivem. Na hřišti v Buku měla čtyřčlenná komise úspěšné páteční odpoledne. Podle předsedkyně Viktorie Duchoňové do 17 hodin dorazilo na 50 voličů z celkových 221.

Zajímavostí je, že v místní části Jindřichova Hradce nezasedl nikdo z obyvatel. „Všichni jsme z Hradce, nikdo z nás není z Buku,“ sdělila s úsměvem Duchoňová.

V malé vesnici na Jindřichohradecku - v Buku (místní část Jindřichova Hradce) je jediný volební okrsek. Komise navíc sedí v jedné z nejmenších volebních místností v regionu a nikdo z nich není obyvatelem Buku.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Voliči se zde přímo po své povinnosti mohou občerstvit v hostinci a dnes snad i podívat na zápas. „Mělo by se hrát s Plavskem, sekali tu trávu,“ prozradili členové komise.

Nejmladšímu voliči bylo 18 let. "Nejstarší byl manželský pár ve věku 90 a 91 let," doplnili. Občerstvení si donesli z domova, v malé místnosti, která patří k nejmenším v okrese, jim neunikne ani myška a volnou chvíli si krátí povídáním.

Při loňských volbách do zastupitelstva kraje tu dokonce měli sedmdesátiprocentní účast.

Slavonice

Ve Slavonicích na Jindřichohradecku občané kromě nových poslanců formou referenta volí varianty postupu, jak naložit se stromy na náměstí a v parku.

Rozhodují se, zda upřednostňují jednorázovou náhradu šesti sakur hlohy před postupnou obnovou dožilých stromů, a zda preferují rychlejší variantu obnovy stromořadí v parku před dožitím v rámci běžné údržby.

Předsedkyně okrskové komise, která sedí v klubovně Junáku na Dačické ulici číslo 57, zmínila, že je zatím poměrně zajímavá účast a delegované členky se zatím nezastavily. "Máme zatím asi 13 procent. Účast záleží tako podle toho o jaké jde volby. Podařila se i padesátiprocentní účast," uvedla Marcela Rehardtová.

Volby ve Slavonicích v klubovně Junáku.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

I zde se jim hodinu po otevření volební místnosti stále štosovali lidé do fronty. "Účast je pěkná, zda je to z důvodu referenda, nevím. Lidem do hlavy nevidím," komentovala.

Voliči si většinou k poslaneckým volba přáli i rozhodovat v rámci demokratického nástroje, místního referenda. Málokdo z příchozích odmítl nabídku hlasovacího lístku, který putoval do menší obálky a stejné urny. Nechyběla ani povinná kontrola podoby s dokladem totožnosti a chvilkové odhalení roušky.

Postupná obnova je lepší

Jak uvedl Martin Seplecha, který ve Slavonicích žije téměř 30 let, v referendu volil postupnou obnovu dřevin v centru. "Mě by se líbilo, kdyby se se stromy naložilo z pozice zahradníka. Ten, který za to stojí, aby zůstal stát a ten ve špatném stavu byl nahrazen," popsal svůj názor.

Pro něj je tedy lepší postupná náhrada poškozených stromů. "Na náměstí jde o krásné kvetoucí sakury, dřív tam také rostly hlohy, kterými je chtějí nahradit, ale byly nemocné. To je pořád dokola," míní sedmašedesátiletý Seplecha.

Dačice

Volby v Dačicích se po otevření volebních místností setkaly s nečekaným zájmem, může za to referendum. Okrsková komise při volbách do poslanecké sněmovny v Dačicích na Palackého náměstí 3 měla hned od 14 hodin plné ruce práce. Ještě před otevřením volební místnosti se tu totiž utvořila fronta.

Zkušená předsedkyně komise Milada Řezáčová (72) zmínila, že za enormní účast, která se ukázala hned na začátku, může pravděpodobně místní referendum týkající se křižovatky přímo v centru. "V komisi jsem téměř pokaždé," zmínila s tím, že tak může srovnávat.

Ve volební místnosti v Komerční bance na Palackého náměstí byl hned od 14 hodin frmol.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

V Dačicích se podle jejích slov volby vždy klidné a problémy nebývají. "Náš okresek má na 518 voličů," vyčíslila. Za dvěma voliči vyrazí komise s přenosnou urnou. Zajímavostí je, že čtyři volební místnosti se nachází přímo na náměstí, a tak to nikdo nemá daleko.

Frmol překvapil

"Obě obálky se vhazují do stejné urny," vysvětlila v průběhu příchozím voličům Řezáčová. "Účast nás opravdu překvapila, takový frmol jsem tu dlouho neměli," hodnotila předsedkyně komise.

Ve frontě jako první netrpělivě postávali a přišli odevzdat své hlasy manželé Zdeněk a Marie Pletkovi. Současně nesměli vynechat ani referendum, i když by oba raději volili obchvat města.

Změna pro mladé je třeba

"Konečně jsme někde také první," smál Zdeněk. "V první řadě chceme obchvat a v druhé řadě průsečnou křižovatku se semafory," sdělila svůj názor Marie Pletková. Rodačka s Dačic s manžel pocházejícím z Jemnice by rádi vyřešili nadměrnou dopravu v centru pro další generace. "Dopravní situaci v Dačicích vyřeší jedině obchvat," konstatoval Zdeněk.

Denně tu podle jejich slov proudí řada kamionů, která obtěžuje hlukem i zplodinami. "Možná by měli zakázat průjezd kamionům," polemizovala osmašedesátiletá Marie. Večer volby oslaví buřtem a otevřou si červené víno. Podle Zdeňka situaci oni sami ještě přežijí. "Změnu přejeme ale našim mladým, dětem a vnoučatům, kteří si zaslouží klidné žití," míní devětašedesátiletí Zdeněk Pletka.

Jak již dříve avizoval starosta Karel Macků, rozhoduje se mezi dvěma variantami. „Variantou je průsečná křižovatka se semafory s nonstop provozem, nebo kruhový objezd. Hlasovací lístky jsou k dispozici ve volebních místnostech,“ sdělil Macků.

K tomuto demokratickému nástroji přistoupila samospráva po letech vleklých diskusí. Aktuální stav křižovatky neodpovídá technickým ani bezpečnostním normám. Ideálním řešením by byl obchvat, ale ten je časově náročný. Úprava křižovatky je proto nutným řešením.

Ve Slavonicích občané formou referenta volí varianty postupu, jak naložit se stromy na náměstí a v parku. Za upřednostňují jednorázovou náhradu šesti sakur hlohy před postupnou obnovou dožilých stromů, a zda preferují rychlejší variantu obnovy stromořadí v praku před dožitím v rámci běžné údržby.

Volební místnosti v celé zemi jsou v pátek 8. října otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 9. října pak od 8:00 do 14:00 hodin.

Na jihu Čech se konají čtyři referenda

Souběžně s parlamentními volbami se na čtyřech místech v Jihočeském kraji konají místní referenda. Čeho se týkají?

Katovice (Strakonicko): Rozhoduje se o jednání o dlouhodobě plánovaném obchvatu Katovic. Podrobnosti zde:

Dačice (Jindřichohradecko): Rozhoduje se o podobě důležité křižovatky na Palackého náměstí. Více čtěte zde:

Slavonice (Jindřichohradecko): Rozhoduje se o osudu stromořadí sakur a bříz. Detaily zde:

Ševětín (Českobudějovicko): Ševětín čeká referendum, které se týká budoucnosti kamenolomu, který se rozkládá na jih od městysu:

Kterých 13 Jihočechů se v roce 2017 stalo poslanci?

Obyvatelé kraje v roce 2017 zvolili do poslanecké sněmovny tyto kandidáty:

Za ANO: Radka Maxová, Roman Kubíček, Adam Vojtěch, Karel Tureček a Jan Kubík / Za ODS: Jan Zahradník, Jan Bauer / Za Piráty: Lukáš Kolářík / Za SPD: Miloslav Rozner / Za KSČM: Vojtěch Filip / Za ČSSD: Ondřej Veselý / Za KDU-ČSL: Jan Bartošek / Za TOP09: František Vácha

