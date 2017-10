Volební účast je nad očekávání vysoká, byly i fronty

Jindřichohradecko – Už při pátečním otevření volebních místností čekaly na mnoha místech hloučky voličů.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lenka Novotná

Například v hradeckém okrsku s číslem jedna, na 1. základní škole, během prvních několika minut přišlo svůj hlas odevzdat patnáct voličů. První z nich, mladá slečna, ovšem volit nemohla – komise totiž zjistila, že má propadlý občanský průkaz. Nepomohlo jí ani prokázat se řidičákem, k volbám je totiž potřeba právě občanka nebo cestovní pas.



V prvním volebním okrsku v Nové Včelnici se kolem čtvrté odpoledne účast pohybovala kolem 15 procent. Podle předsedkyně komise Jany Štěpánové zatím přišlo k urnám 132 oprávněných voličů. „To je necelé dvě hodiny po zahájení voleb opravdu značné číslo,“ řekla.



Celkem padesát voličů dorazilo během první hodiny od otevření volebních místností do nově opraveného spolkového domu, bývalé školy, na Radouňce. Padesátka hlasujících představuje deset procent voličů.



V Jarošově nad Nežárkou byla po hodině a půl od otevření také abnormálně vysoká účast. Dvě hodiny stačily na to, aby do volební místnosti na obecním úřadu dorazilo 76 z 644 registrovaných voličů. K tomu je třeba připočíst ještě další dva, neboť předseda komise David Vágner se na telefonickou žádost vypravil k voličům, kteří pro nemoc nemohli přijít osobně.



O VOLBY JE ZÁJEM



Už od začátku chodilo k urnám poměrně hodně lidí i ve Strmilově, kde však bývá, jak potvrdila předsedkyně volební komise Iveta Holcová, volební účast tradičně nadprůměrná a zastoupeny jsou všechny generace.

Petr Holý a Marie Dušková, kteří přišli i se svými dětmi, chodí k volbám pravidelně. „Je to jediná a jedinečná možnost ovlivnit dění v zemi,“ uvedl Petr Holý. Jeho partnerka dodala, že se k tomu budou snažit vést i své děti.

V Rodvínově jen za první hodinu odvolilo 34 z celkového počtu 291 registrovaných voličů. Podle předsedkyně volební komise Miroslavy Petrů je zatím účast až neobvykle velká. „Byli jsme z toho překvapeni, fronta se tvořila už před otevřením volební místnosti, což nebývá úplně běžné,“ potvrdila.



NA SKOK VE STUDENÉ



Volební okrsek na obecním úřadu ve Studené má dohromady 401 občanů. Jak však sdělila předsedkyně volební komise Magdalena Slámová, velkou nevýhodou okrsku je, že přibližně stovka voličů má trvalý pobyt hlášený na obci. „Ti příliš volit nechodí a nikdy tak nedosáhneme dobré voličské účasti. Překvapilo mě ale, že hned na začátku dorazilo poměrně dost lidí s voličským průkazem,“ podotkla.

Ve Studené odvolila i Alena Bělíková. Patří k těm mladším a chodí volit pravidelně: „Přijde mi důležité, aby se k volbám dostavila právě naše generace, aby to nezůstávalo jen na těch starších a našich babičkách.“



FRONTA PŘED ZAČÁTKEM



Volební okresek ve Střížovicích, který se nachází na obecním úřadu, má 486 voličů. Podle předsedy volební komise Milana Pavoučka se tam už před otevřením volební místnosti tvořila fronta.

„Doufáme, že ti, co chodí volit pravidelně, přijdou i nyní a snad tím popíchnou i ty mladší, neboť ve Střížovicích se voleb účastní většinou střední a starší generace,“ zmínil Milan Pavouček.



Pravidelně v poslední době volí i Karla Březinová, která při tom myslí hlavně na budoucnost. „Záleží mi na tom, jak to v tomhle státě bude dál vypadat. Teď je to špatné, určitě by mohlo být lépe. Myslím si, že v naší republice je spousta chytrých a šikovných lidí, jen se do toho nesmí plést takové to hamounění. Je škoda, že v poslední době jde skromnost stranou,“ uvedla.



KOMISE A KONTROLY



Ve Valtínově mají zajímavé složení volební komise. Všichni její čtyři členové sou totiž odjinud, takže pokud chtějí sami volit, musejí se vystřídat a dojet si do svého příslušného okrsku.

Třicítku volebních komisí na území Jindřichova Hradce navštívila kontrola z městského úřadu v čele s tajemníkem Karlem Přibylem. „Zaznamenáváme, že přichází více lidí než při krajských volbách. Parlament je pro voliče zřejmě atraktivnější. Zatím jsme nikde neshledali žádné chyby,“ sdělil zhruba v polovině kontrolního výjezdu.

Volební místnosti se uzavřely úderem desáté hodiny večerní. Znovu se otevírají v sobotu, a to od osmi hodin ráno do čtrnácti odpoledne. Poté se hlasy voličů začnou sčítat.