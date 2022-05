Odejít nechtěl, raději zabíjel

Ráno 9. února v 6.30 hodin oznámil syn na policii, že našel otce i matku mrtvou. „Mrtvé tělo ženy Z.K. leželo v ložnici před postelí a na krku jsme nalezli tři rýhy po škrcení a zjistili také zlomený hrtan, což svědčilo o tom, že jí dusil,“ popsal Václav Hýsek. Tyto zranění ji způsobil její druh Jaroslav Štegbauer, který po činu spáchal sebevraždu oběšením na stejném místě. „On ležel na posteli a na krku měl zaříznutý provaz, soudní znalec přítomný s výjezdovou skupinou potvrdil, že se jedná o vraždu a sebevraždu,“ dodal.

V kuchyni policisté našli při ohledání místa činu dopis na rozloučenou psaný rukou. „V tom pachatel uváděl, že mezi nimi v poslední době docházelo k rozporům a že jeho přítelkyně měla mít milence, proto se měl do března odstěhovat,“ přiblížil bývalý operativec.

Zločiny z archivu: Případy Rendy P.

Druhý dopis určený dceři potom schoval v dětském pokoji, kde ji v obálce zanechal i finanční hotovost a karty od běžných účtů. „Z výslechů jsme zjistili, že společně žili 13 let s třemi dětmi, jedním vlastním, v poslední době se měli rozcházet, a to pravděpodobně druh neunesl,“ míní Hýsek.

Vraždil pro peníze, usvědčila ho kapka krve

Svobodný invalidní důchodce Miroslav Cápek úmyslně usmrtil nejméně třemi údery nezjištěným předmětem soukromého podnikatele Miroslava Z. v obytné místnosti stavení jeho přechodného bydliště v Pelhřimově. „Tímto činem mu způsobil zlomeninu lebky s výhřezem mozku, trestný čin spáchal v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin,“ vysvětlil s tím, že chtěl poškozeného navíc připravit o všechny jeho peníze.

Pachatel Cápek se potom 21. března pokusil v Komerční bance vydávat za zesnulého. „Chtěl si vyzvednout ze dvou termínovaných účtů částku 1,3 milionu korun, to bylo na tu dobu opravdu dost peněz, a pravděpodobně hlavní důvod vraždy kamaráda. V bance se zkoušel prokazovat občanských průkazem zesnulého a jeho doklady k účtům,“ popsal.

Divoké devadesátky: Na jihu to byly bordely, domácí zabijačky i Roubal u Horusic

Toto počínání mu však neprošlo. „Ve výběru peněz mu zabránili pozorní pracovníci banky, posléze policie pojala podezření, a tak vnikla do bytu podnikatele Miroslava Z., kde našla jeho mrtvolu,“ doplnil.

„Zajímavé na tomto případu bylo, že Cápek nosil brýle, a špatně si je po činu očistil od krevních stop, v jednom z pantů jsme našli kapičku, která mu tam stříkla, kdy poškozeného mlátil, a to byl podstatný usvědčující důkaz,“ vzpomněl si Hýsek.

Jihočeské devadesátky: Rok 1999 přinesl mordpartě smolnou třináctku případů

Zabil manželku a pak sebe

Invalidní důchodce Ladislav Moravec ze Soběslavi 21. dubna od 20 hodin do 22.15 hodin v místě trvalého bydliště v Palackého ulici v rodinném domě v ložnici bytu zabil manželku Helenu údery tupým předmětem do oblasti čela. „Svým jednáním ji způsobil zlomeninu lebky s následným výhřezem mozku, sám pak odešel do jiného pokoje, kde spáchal sebevraždu dvěma bodnořeznými ranami kuchyňským nožem do oblasti levé části hrudníku,“ osvětlil.

O tragédii informovala policisty dcera, dopis na rozloučenou na místě nenalezli. „Tělo ženy leželo na posteli v ložnici, on potom na gauči v obývacím pokoji,“ upřesnil.

Tělo se nikdy nenašlo

Petr Svoboda, zástupce vedoucího obchodu potravin v Českých Budějovicích, 23. srpna 1996 ve večerních hodinách na přesně nezjištěném místě úmyslně připravil o život manželku Bohuslavu. „I její tělo ukryl na dosud nezjištěném místě, několikrát jsem ho vyšetřoval, on to nikdy nepopsal a nikdy se k tomu přímo nevyjádřil,“ uvedl.

Nejdříve skutek šetřili jako vraždu, potom došlo k překvalifikování na ublížení na zdraví s následkem smrti. „Pravděpodobně ji zabil v bytě a pak ji odvezl někam na Moravu, kde měl rodinu. Děti si šly večer lehnout a pak už maminku neviděli,“ popsal.

Zločiny z archivu: Zmizení mladé ženy

Zadržený byl 16. dubna 1997, proto se případ počítá až do roku následujícího. Kriminalisté vyrazili v rámci pátrání i na Moravu. „Byli jsme tam čtyři dni, prolézali jsme všechna vytypovaná místa, která přicházela v úvahu. S sebou jsme měli i speciálně cvičeného psa na vyhledávaní těl, ale nic jsme nenašli,“ podotkl major Hýsek.