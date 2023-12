V boji o vteřiny dokázala zachovat klidnou hlavu a poskytnutím první pomoci zachránila život své kolegyni, která zkolabovala. Vrchní sestra píseckého SeneCura SeniorCentra Kateřina Dubská odvedla podle záchranářů skvělou a rozhodující práci.

Vrchní sestra píseckého SeneCura SeniorCentra Kateřina Dubská. | Foto: Archiv SeneCura

Zachránit jinému člověku život je zásluhou nejvyšší. Vrchní sestře Kateřině Dubské se to podařilo, když poskytla první pomoc své kolegyni po kolapsu u vchodových dveří SeneCura SeniorCentra v Písku.

„Byla jsem právě na cestě do přízemí našeho domova, když naproti mně vyrazila paní ředitelka, že potřebuje pomoci," popisuje událost vrchní sestra. U vchodových dveří už ležela v bezvládném stavu její kolegyně. „Společně s fyzioterapeutkou našeho domova jsme se snažily kolegyni probrat, nereagovala však ani na slovní ani na bolestivé impulsy. Věděla jsem, že musím začít okamžitě jednat a začala jsem s oživováním," líčí Kateřina Dubská s tím, že paní ředitelka zatím přivolala sanitku, která zanedlouho dorazila.

Podle odborného názoru přivolaných záchranářů byla profesionální pomoc vrchní sestry rozhodující a bez ní by kolegyně příhodu pravděpodobně nepřežila. Celá situace byla o to dramatičtější, že na kolegyni, která zkolabovala, čekala za rohem vnučka. Bylo tedy velké štěstí, že se událost stala ještě v domově.

První pomoc opravdu může zachránit život, jak si Kateřina Dubská vyzkoušela na vlastní kůži. „Šla jsem do toho s tím, že to buď zvládnu, nebo ne, ale dám do toho vše. Nebojte se do toho v takové chvíli jít,“ říká vrchní sestra, která byla oceněna prvním místem v SeneCura Award. Jedná se o cenu, kterou společnost uděluje každý rok svým zaměstnancům za neobvyklé individuální úsilí a přínos nad rámec jejich pracovní náplně, vysvětlila ředitelka SeneCura SeniorCentra Písek Jaroslava Kučerová. „Katky si moc cením za její mimořádné pracovní nasazení, za její vstřícnost, obětavost, zájem o práci a ochotu vždy najít řešení situace,“ uvedla o své kolegyni ředitelka.

Kateřina Dubská působí v SeniorCentru Písek od roku 2018. Začínala jako zdravotní sestra, vrchní sestrou je od srpna 2023. Před tím pracovala v Domově Pomněnka. Vždy chtěla pomáhat lidem. „Na konci základní školy jsem se rozhodovala, zda se stanu ošetřovatelkou nebo zdravotní sestrou," vzpomněla. Vystudovala Střední odbornou školu zdravotnickou v Písku a následně Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Českých Budějovicích. Svou práci má ráda. „V domovech pro seniory je každý den jedinečný. Práce zdravotní sestry u nás rozhodně není nudná. Sestřičky se zde naučí opravdu hodně věcí. Například jak správně zareagovat, když u klienta nastane zdravotní problém. Nemáme neustále za zády doktora, a tak je potřeba umět rozhodnout. Navíc se v SeniorCentru Písek dostanou sestry úplně ke všemu, napříč obory," doplnila vrchní sestra, která ve volné chvíli ráda čte a věnuje se rodině.