Vrchní soud v Praze zrušil konkurz na zadluženou firmu Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD). Krajský soud v Českých Budějovicích se musí vypořádat s návrhem reorganizace firmy, uvedl vrchní soud. Vyhověl odvolání firmy JHMD a konkurz zrušil.

V neděli 2. října 2022 v 17.06 hodin odjel z jindřichohradeckého nádraží úzkokolejky, jak všichni věří, dočasně poslední vlak, a to do Obrataně. Od pondělí Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) vlaky nahradí kvůli chybějícímu osvědčení autobusy. | Foto: Deník/Lenka Novotná

Případ bude ale i dál posuzovat soudce Zdeněk Strnad, což firma JHMD napadala. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Proti rozhodnutí vrchního soudu není možné dovolání. Firma JHMD je od loňského podzimu v úpadku a provoz vlaků na úzkokolejce v říjnu zastavila.

"V posuzované věci schůze věřitelů neschválila reorganizaci jako způsob řešení dlužníkova úpadku, přičemž dále již nehlasovala o konkurzu jako o (jiném dalším) způsobu řešení úpadku. Schůze věřitelů tak nepřijala žádné rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka, jímž by byl soud I. stupně vázán. Úvaha soudu I. stupně, že mu za této situace nezbývá než – bez dalšího – prohlásit konkurs na majetek dlužníka, avšak správná není, jelikož se nijak nevypořádává s dlužníkovým návrhem na povolení reorganizace, o němž dosud nebylo rozhodnuto," uvedl v odůvodnění soudce pražského vrchního soudu Jaroslav Zelenka.

Krajský soud prohlásil 25. května na JHMD konkurz. Věřitelé neschválili společností navrhovanou reorganizaci. JHMD podle soudu dluží více než 360 milionů korun.

Drážní úřad povolí provoz údržby na úzkokolejce, doprava je nadále nemožná

"V posuzované věci soud I. stupně dosud nerozhodl o dlužníkově návrhu na povolení reorganizace a na majetek dlužníka předčasně prohlásil konkurz," uvedl Zelenka. Krajský soud již dříve uvedl, že pochybuje o poctivém záměru firmy JHMD při navrhované reorganizaci.

Drážní úřad na konci srpna oznámil, že vydá povolení pro provoz úzkokolejných drah v jižních Čechách a na Vysočině. O povolení požádala firma Správa úzkokolejných drah, dceřiná firma JHMD. Díky povolení se budou moci po dráze pohybovat stroje určené k údržbě trati. Nelze ale provozovat veřejnou dopravu cestujících. K tomu je nutné jiné povolení, o něž nikdo nepožádal, uvedla ve vyjádření pro ČTK mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.

V místech, kudy vedou úzkokolejky, provozují zatím náhradní autobusovou dopravu Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. O provoz úzkokolejky místo zadlužené JHMD měly zájem firmy Gepard Express a WTT. O provoz tratí, ne však o dopravu, projevila zájem také firma Swietelsky Rail CZ.

Jindřichohradecké místní dráhy jsou v konkurzu, dluží 360 milionů

JHMD již dříve uvedla, že nemá na splácení dluhů. Argumentovala tím, že jí Kraj Vysočina neplatí poplatek za použití dopravní cesty. Kraj Vysočina to odmítá, uvádí, že postupuje podle platné smlouvy.

JHMD vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. Vlaky v minulých letech přepravily ročně zhruba 400 tisíc cestujících. V halách a na nádražích stojí asi 40 vagonů a lokomotiv, uvedl v únoru soud. Dva historické vagony převezl Klub přátel jindřichohradeckých úzkokolejek do muzea v Lužné u Rakovníka. "Stav kolejí i vozidel bohužel odpovídá hospodaření posledních let," uvádí firma na svém novém webu.