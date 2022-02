Starosta Kardašovy Řečice Petr Nekut vysvětlil, že bez služeb městské policie byli z prostého důvodu. Nebyl nikdo vhodný, kdo by pozici strážníka mohl a chtěl vykonávat. Město proto v posledních letech využívalo služby bezpečnostní agentury, nicméně jak starosta zmínil, není to totéž jako institut městské policie. „Od agentury jsme odešli z prostého důvodu. Její pracovník má podstatně menší pravomoci než strážník. Má v podstatě stejné pravomoci, jako každý jiný občan. Může tedy upozornit, nahlásit, ale řešit nic nemůže a vše zůstává na úrovni jakési domluvy. A když to někdo nerespektuje, tak se nic neděje,“ objasnil Petr Nekut, proč v Řečici dali přednost jinému řešení.

Petr Nekut ale ubezpečil, že Kardašovu Řečici rozhodně netrápí velká kriminalita nějakého násilného typu. „Jde ale o věci kolem obecního pořádku, jako je parkování nebo skládky na obecních pozemcích. To jsou největší problémy, které musíme řešit. Nechceme ale mít strážníka kvůli tomu, aby nám tady rozdával na potkání pokuty,“ připomněl.

Sehnat ale vhodného adepta na místo strážníka není nic snadného. I větší města mají s hledáním takových kandidátů vleklé potíže. Na Řečické se ale usmálo štěstí. „Sháněli jsme dlouho, dávali jsme inzeráty i na vědomost mezi potenciální zájemce a jeden se nám přihlásil. Je to bývalý státní policista, domluvili jsme se, vybavili jsme ho a od poloviny ledna funguje,“ popsal starosta.

V ulicích Kardašovy Řečice tak nyní můžete potkat Zdeňka Lorence, který coby nový městský policista bude kontrolovat dodržování pořádku. Od státní policie odešel po devětadvaceti letech služby. O místě strážníka v Kardašově Řečici mu řekl kolega, který policejní řady opustil před ním a sám se poté přidal k městské policii. „Já jsem se na to místo informoval a nakonec jsem přijal nabídku tady pracovat. Abych mohl dělat strážníka, musel jsem absolvovat měsíční kurz a získat Osvědčení. To se podařilo. Potom jsem musel počkat, až mi ušijí uniformu, abych mohl nastoupit,“ popsal Zdeněk Lorenc, co předcházelo zahájení jeho služby u městské policie v Kardašově Řečici.

Zatím podle svých slov řešil jen nějaký ten prohřešek v podobě parkování na chodníku. „Řešil jsem to domluvou. Lidé jsou tady zvyklí parkovat z poloviny auta na chodníku, někteří, kde mají dost široký chodník, tam stojí i s celým autem. A tím pádem v zimních měsících brání obhospodařování chodníku. Na takové parkování potřebují značku, chodník je podle zákona určen jenom pro pěší,“ upozornil. Se starostou jsou domluvení, že se vše zatím bude řešit domluvou. „Pakliže bude některý hříšník neukázněný, pak se to bude řešit dál pokutou. Jak je v zákoně, pokud nestačí domluva, pak se přikračuje k sankcím. Ale kdyby lidi dodržovali, co mají, strážník by potřeba nebyl vůbec,“ míní Zdeněk Lorenc. Upozornil i na další nešvary, kterých se i někteří obyvatelé Kardašovy Řečice dopouštějí. Dohlédnout se chystá například na majitele psů, zda poctivě uklízejí po svých čtyřnohých mazlících, ale i na to, zda lidé do kontejnerů na tříděný odpad nevhazují to, co tam nepatří. Ráno jej pak pravidelně můžete vidět u místní základní školy, kde dbá na bezpečnost dětí při přecházení.

Starosta Petr Nekut doplnil, že strážník bude zatím ve městě sám. „Uvidíme, jak se nám to osvědčí a také jak jemu se tady bude líbit. A podle toho budeme pokračovat,“ uzavřel Petr Nekut.