/VIDEO/ Středeční podvečer patřil na Tyršově stadionu nácviku jindřichohradeckých sokolů na celostátní všesokolský slet. Veřejné cvičební hodiny se účastnila téměř padesátka sokolů, kteří trénují své sestavy na pět skladeb v rytmu rocku, pohádkových melodií ale i písniček Karla Gotta. Věkové složení bylo pestré, cvičili předškoláci i senioři.

Členové hradeckého Sokola nacvičovali na všesokolský slet. | Video: Jana Urbanová

Cvičení začínalo nejmenšími a písničkami z oblíbeného večerníčku o včelích medvídcích. Roztomilé sestavy předváděly na ploše se svými ratolestmi maminky i tatínkové. „Sama jsem byla v Sokole už od malička, pak jsem chodila se svým starším synem na rodiče s dětmi a teď cvičíme i s mladším synem od jeho roku a půl. Chodíme jednou týdně do tělocvičny na cvičení a baví ho to. Pohyb je pro děti v dnešní době určitě důležitý a zároveň je to učí nějakou disciplínu a hodnoty,“ řekla Deníku jedna z účastnic Martina Hřavová. Sestavu nacvičují spolu s ostatními rodiči už od loňského září.

V Jindřichově Hradci je zapojených 49 sokolů a někteří cvičí až ve třech skladbách.

„Nejmenšímu jsou tři roky a nejstaršímu 74 let. Zapojují se i tatínkové, ve skladbě rodiče děti, jinak cvičí samé ženy. Tato sestava je ale pouze výňatek z toho velkého celku a choreografií, takže tolik nevyniknou tvary, které budou cvičenci u jednotlivých skladeb předvádět. Po šesti letech nás totiž na začátku července čeká všesokolský slet na fotbalovém hřišti v Edenu na Slávii,“ přiblížila Ivana Lorencová, starostka a náčelnice Tělovýchovné jednoty Sokol Jindřichův Hradec s tím, že velkolepé podívané se bude účastnit až 20 tisíc cvičenců.

Sokol ale není pouze o nácviku společné choreografie na hudební podkres.

Zdroj: Jana Urbanová

„V Jindřichově Hradci máme všestranostní oddíly. Ke mě jako ke cvičitelce chodí rodiče a děti už 33 let. Jsou to jejich první krůčky v tělocvičnách a první seznámení s pohybem. Získají základní pohybové návyky jako je běh, sed nebo leh. Opravdu je to sokolská všestrannost, kdy překonáváme strachové situace a zároveň upevňujeme rodinné vztahy mezi rodičem a dítětem,“ zdůraznila důležitost cvičení a společných aktivit Ivana Lorencová a dodala, že děti poté ze Sokola odchází do konkrétních sportovních oddílů jako je například atletika, fotbal nebo přespolní běh.