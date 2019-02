Jindřichův Hradec – Štafetové otázky předal student ekonomie a tenista Jan Zedník z Deštné Jaroslavě Krupicové, předsedkyni TJ Házená Jindřichův Hradec.

Předsedkyně TJ Házená Jindřichův Hradec Jaroslava Krupicová. | Foto: Foto: archiv TJ Házené JH

Jak jste se stala předsedkyní házené v J. Hradci, co vím, dříve jste se věnovala sportovní gymnastice?

Sportovní gymnastika byla moje láska už od dětství. Jako matka dvou dcer s přesvědčením, že pro každého začínajícího sportovce je gymnastika základ, jsem začala pracovat i v oddílu jindřichohradecké sportovní gymnastiky, když mé dcery do gymnastiky začaly chodit. Z oddílu jsem odešla před více než deseti lety, když s gymnastikou mé dcery končily. Ta nejmladší přešla do oddílu házené a od té doby jsem byla s házenou v našem městě spjata i já. No a když v sezoně 2008/09 začala hrát i za tým žen v interlize, nabídla jsem pomoc vedení týmu žen především v oblasti zpracováni dat z průběhu zápasu či v mediální oblasti. Tak se vyvinula aktivní spolupráce s klubem, v roce 2008 na jaře jsem dostala nabídku pracovat jako organizační pracovník týmu žen. Potom na podzim téhož roku ukončil činnost pan Jan Dvořák v klubu a byla jsem valnou hromadou zvolena do výkonného výboru a následně jsem dostala důvěru jako předsedkyně klubu.



Co považujete za největší úspěchy a naopak neúspěchy klubu pod vaším vedením?

Ač se to bude zdát někomu málo, tak pro mne je úspěchem, že hráčská základna roste, že jsme navázali aktivní spolupráci s 5.ZŠ a se středními školami – gymnáziem a obchodním lyceem, kde v rámci volitelného předmětu si studentky-házenkářky zvyšují svoje herní dovednosti pod vedením trenéra házené. Zaměřili jsme se na rozšiřování a především zkvalitňování mládežnické základny, což je základní podmínka pro budoucnost seniorského týmu. No a neúspěch? Málo lidí v organizačním týmu klubu. Potřebovali bychom další spolupracovníky, aby jednotlivé činnosti zajišťovalo více lidí. Je málo takových, kteří by chtěli pracovat pro dobrou věc bez nároku na odměnu.



Interligovému družstvu se letos příliš nedaří, loni to nebylo o moc lepší, dokázala byste vyjmenovat důvody neúspěchu?

První sezona 2007/08 v interlize vyšla i díky tomu, že nás nikdo neznal. Byly jsme nováčkem se vším všudy. Velmi důležitý byl post brankářky obsazený Lucií Kantůrkovou, o jejichž kvalitách netřeba hovořit. Ve výkonech bylo nadšení, bojovnost a chuť něco dokázat. V dalších sezonách odešly některé hráčky (mostecké, Kupková, Keslerová, Jitka Matoušková), náhradou vzhledem k finančním možnostem klubu jsou mladé hráčky, ale nemají zkušenosti s tak těžkými zápasy ve WHIL. Došlo ke zraněním, což je v našem týmu bohužel hned znát. Paradoxní je, že tréninková zátěž se zvyšuje, ale hráčky to nedokážou efektivně zúročit. Chceme po amatérkách profesionální přístup. Tréninky jsou dřina, odříkání jiných životních aktivit je pro mladé také dřina, do toho studium na VŠ či práce bez úlev je také dřina. Nic za to. Pouze úspěch nebo prohra. Dlouhodobý neúspěch nikoho nepovzbudí. Závisí to jenom na té samotné hráčce, jak se k tomu staví, protože z každé jedné se skládá tým. Hráčky mají dobře natrénováno, ale sport je i o psychice. A to je běh na dlouhou trať. Ta se nedá přikázat.



Jaké mělo interligové družstvo letos ambice, zůstávají letošní výsledky za očekáváním, nebo jste očekávala pobyt družstva v těch nejnižších patrech tabulky?

V interlize hraje osm českých týmů, první čtyři budou hrát v závěru soutěže play-off a poslední čtyři play-out. Z posledních čtyř jeden tým „dostane“ černého Petra a sestoupí do nižší soutěže. Takže paradoxně strategie adeptů do play-out je takováto - obstát v zápasech s těmito soupeři z dolní části tabulky a získat tak maximální počet bodů ze vzájemných zápasů, které si týmy do play-out přinesou. Vytvořit si dobrou pozici v play-out ještě před jejím začátkem. To podle mne byla a je naše strategie. Takže dosavadní výsledky zůstávají za očekáváním.

Zaslechl jsem jako fanoušek na tribuně negativní vyjádření některých fanoušků k trenérovi, má stále Vaší podporu?

Moji podporu má a má podporu i celého vedení klubu. Negovat mohu kohokoliv a cokoliv, to už je takový přístup některých z nich. Mám osobní zkušenost, že ten fanoušek, který má opravdový zájem o klub a nahlédne „pod pokličku“ sportovního dění v klubu, obvykle svůj negativní postoj přinejmenším mírní.



Jaký je vlastně zájem malých holčiček o hraní házené v J. Hradci, jak často děláte nábory a jakým způsobem?

Nové hráčky přicházejí po celý rok. Cílené nábory děláme na začátku školního roku, kdy navštěvujeme či kontaktujeme jednotlivé školy, potom na turnajích těch nejmenších házenkářek a ještě využíváme možnosti oslovit děti a rodiče na akcích pro děti pořádaných Městem, na kterých se aktivně podílíme i my – klub házené.



Rýsuje se v mladších kategoriích nějaký opravdový talent, mají se fanoušci v budoucnu na koho těšit?

Házená je týmový sport, každý sportovní talent je pro tým přínosem, ale talentovaný sportovec sám o sobě vítězství týmu nepřinese. Je to jako v životě – výborní, průměrní a potom přijde na řadu alchymie trenéra, jak udělat z nich úspěšný tým. Mezi staršími a mladšími dorostenkami je několik děvčat, která splňují kritéria nadějné sportovkyně.



Jak se daří shánět tolik potřebné finance na chod klubu, vychází město vstříc, co regionální sponzoři?

Klub je financován z vlastních zdrojů především členskými příspěvky, od sponzorů, z dotace od města a případně ze sportovních grantů z kraje, těch je po hříchu málo. Jsme občanské sdružení. Město má svoji politiku podpory činnosti jednotlivých sportovních odvětví ve městě. My jsme specifický klub – dámský! A co registruji osobně, tak i v našem městě ve sportu mají dominantní postavení muži a jsou to opět muži, kteří rozhodují o přidělení dotace. A to se týká i podpory dámského sportu ze strany sponzorů. U těch, co disponují finančními prostředky je princip stejný – výraznou podporu mají muži. Ale i výjimky se sporadicky najdou a jsem jim za to vděčná. A další výraznou podporou je poskytování služeb sponzory – grafické a tiskové práce, IT podpora, ceny to turnajů, apod. Podpořit se házená dá jakkoliv, jenom chtít.



Má klub v současnosti nějaké hráčky ve výběrech či reprezentaci?

V seniorské reprezentaci ČR máme v současnosti pivotku Ivetu Matouškovou.



Vím, že musíte kromě házené ještě chodit do práce a věnovat se rodině, určitě je to náročné, dá se to všechno vůbec zvládnout? Zbývá čas na vlastní koníčky?

No, o tom zvládnutí by vám moji nejbližší mohli vyprávět! Ano, je to náročné, ale když to chcete zvládnout, musíte si umět dobře zorganizovat práci, využít dokonale čas a mít schopnost „vtáhnout do hry“ i jiné lidičky. A když je už toho moc, tělo se ozve a musíte ho poslechnout – zastavit tu nekončící lavinu povinností a na čas zapomenout na házenou. A koníčky? Co to je? Pro mne je koníčkem život sám o sobě ve vší té rozmanitosti. Ten má takových možností, jenom je musíte chtít aktivně využít.



Dala jste si nějaké předsevzetí do nového roku?

Do každého roku vstupuji s nadějí, že bude delší den a tím i více světla! :To se mi zatím vždy splní! Kéž by toho světla bylo více i v životech nás všech, radovat se z maličkostí, z přítomnosti dobrých lidí a smysluplně prožívat každý kousíček svého života. Jít Panskou ulicí a potkávat usměvavé lidi i po 17. hodině ! To by byla paráda, kdyby centrum města žilo i v tento čas. Všichni někam spěchají a nemají na nic čas, neuvědomují si , že jim život uniká pod rukama.



Jaroslava Krupicová předá štafetové otázky starostovi Deštné Davidu Šaškovi, odpovědi si přečtete příští týden.