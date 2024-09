Lenka Novotná včera 13:08

Od 1. července příštího roku by měla dalších deset let městskou hromadnou dopravu (MHD) v Jindřichově Hradci již provozovat nová firma, která vzešla z výběrového řízení. To bylo v těchto dnech ukončeno. Ve středu radní města nového dopravce schválili. Nyní běží třicetidenní lhůta pro nabytí právní moci.