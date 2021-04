Vycházka podél Nežárky pod hradeckým vlakovým nádražím je jako cesta džunglí

Již několik let se mluví v Jindřichově Hradci o připravované cyklostezce, která by měla začít v v Rezkově ulici pod skateparkem a vést proti proudu Nežárky do Dolního Skrýchova. Ještě před revolucí tudy vedla krásná vycházková trasa, ale nyní je to jako území nikoho, kde vládnou náletové dřeviny a nekontrolovaně rostoucí vegetace. Vydejte se s námi po levém břehu Nežárky až do Dolního Skrýchova a uvidíte sami.

Předchozí 1 z 19 Další Tady pod skateparkem před mostem přes Nežárku je nenápadná odbočka doprava a za pár metrů se ocitnete v místech, kde vládne příroda a bohužel, také odpadky. Zdroj: Deník/Lenka Novotná Prvním zajímavým místem je železniční viadukt přes řeku. Nachází se zde i starý vagon, u kterého se schází omladina. Zábavu mládeže doprovází řada odpadků. Zdroj: Deník/Lenka Novotná Podejdeme most a vcházíme do prostor pod vlakovým nádražím. Opět nás vítají odpadky. Zdroj: Deník/Lenka Novotná Dnes již těžko někdo uvěří, že tady byla krásně udržovaná louka, kde si lidé užívali přírody. Zdroj: Deník/Lenka Novotná V některých místech jsou již stromy za zenitem své životnosti. Zdroj: Deník/Lenka Novotná Podívejte se, jak vypadá upravený břeh se zahrádkami na druhé straně v místech bývalé perleťárny, kde se vyráběly nejdříve knoflíky a později zde byla cukrářská výrobna. Zdroj: Deník/Lenka Novotná O kus dál se ocitáme v jakémsi království bezdomovců. Relativně nový příbytek je momentálně opuštěný a okolo samozřejmě odpadky. Zdroj: Deník/Lenka Novotná O pár metrů dál se nachází starší příbytek, který zde někdo ponechal osudu, a to včetně všeho, co zde za dobu jeho užívání nashromáždil. Zdroj: Deník/Lenka Novotná Odpadky jsou všude. Zdroj: Deník/Lenka Novotná Pohled na kdysi krásně udržovanou louku. Zdroj: Deník/Lenka Novotná Nyní se dostáváme do míst, kde se kvůli stavbě megalomanského překladového nádraží změnilo i koryto Nežárky. Zdroj: Deník/Lenka Novotná Pokračujeme po relativně novém břehu řeky, který již bujná vegetace stačila obsadit. O asi 200 metrů dál již začínají splývat se zarostlou krajinou mechem obrostlé prefabrikované díly. Ty tady zůstaly po nikdy nedokončené stavbě překladového nádraží. Zdroj: Deník/Lenka Novotná Místy to vypadá až děsivě. Zdroj: Deník/Lenka Novotná Navíc jsou všude odkryté skruže. Zdroj: Deník/Lenka Novotná Už se blížíme do míst, kde kdysi vedla cesta přes dnes již zrušený železniční přejezd pod Olejnou. Zde se cesta stáčí doleva směrem na Dolní Skrýchov. Zdroj: Deník/Lenka Novotná Pokračujeme dál proti proudu Nežárky. Vlevo se nám naskýtá pohled na mlýn, který stále čeká na opravu. Zdroj: Deník/Lenka Novotná Cestou dál se můžeme pokochat krásnými meandry řeky. Zdroj: Deník/Lenka Novotná Blížíme se k silnici na Dolní Skrýchov. Zdroj: Deník/Lenka Novotná Tady stačí zahnout doprava, přejít s opatrností železniční přejezd a za chvilku se dostaneme na cyklostezku, která nás v bezpečí dostane až ke křižovatce u Kasalovy pily. Zdroj: Deník/Lenka Novotná