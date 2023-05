Michaela Hrdličková z Protivína je velkou milovnicí knih a především Harryho Pottera. Během rodičovské dovolené se rozhodla napsat vlastní knížku věnovanou dětem. K jejímu vydání si zvolila cestu crowdfundingové kampaně.

Michaela Hrdličková s dcerou Elenkou. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Michaela Hrdličková má od mala blízko ke knihám a k českému jazyku celkově. „Myslím, že každý velký čtenář by si přál napsat vlastní knihu," říká autorka, které se to nyní podařilo. Během rodičovské dovolené dala dohromady dětskou veršovanou knížku Příběhy kouzelné Elenky. „Já jako velký milovník Harryho Pottera mám ráda vše kouzelné. A když se mi narodila dcera, kolikrát jsem si v různých situacích říkala, co by asi dělalo dítě/miminko, kdyby mělo kouzelnou moc," popisuje, jak vznikl nápad na knihu inspirovanou její dcerou Elenkou.

Jako první vznikla básnička Krasomila o panence, kterou Elenka nechá obživnout při kreslení. „Když vznikla první básnička, tak jsem si řekla, že bych mohla rovnou zkusit celou knížku pro děti. Kniha zachycuje různé situace, při kterých je legrační, když dítě čaruje, ale především jsem chtěla, aby z toho vyznělo, že i když má někdo takovou moc, měl by zůstat i nadále štědrý, laskavý a pokorný. Jinak řečeno - přestože si Elenka může vyčarovat cokoliv chce, ráda dělá ostatním radost, pomáhá starším lidem a miluje zvířátka," poznamenala autorka.

K vydání knihy si vybrala cestu crowdfundingové kampaně, ve které může přispět kdokoli. „Konkrétně nakladatelství Pointa jsem si vybrala proto, že v Protivíně už se jedné mamince povedlo touto formou vybrat peníze. Knížka jí vyjde teď v červnu," uvedla Michaela Hrdličková, rozená Kuncová.

Veršované příběhy o holčičce Elence, která umí kouzlit roztomilým dětským způsobem, propaguje autorka především prostřednictvím sociálních sítí a svých známých. Podpořit vznik knížky je možné na adrese: https://bit.ly/KupElenku

Kniha obsahuje 26 veršovaných příběhů, jejichž hlavní postavou je holčička Elenka, která dostala jako dárek od víly kmotřičky umění kouzlit. Text doplňují ilustrace Karolíny Urbánkové.