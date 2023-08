Třiatřicetiletá tradice, desítky tisíc návštěvníků a nezapomenutelná podívaná pro zahradníky i milovníky květin. To je vyhlášená výstava květin v Čimelicích, která se letos koná po tříleté přestávce.

Zatím poslední ročník výstavy květin v Čimelicích v roce 2019. | Foto: Archiv Deníku

Tradiční akce se uskuteční od čtvrtka 24. do neděle 27. srpna v areálu zahradnictví Zámecká zahrada Čimelice a nabídne bohatý program i pestrou podívanou. Jedná se o jednu z mála podobných zahradnických akcí v Čechách, kde kromě originálních aranžovaných expozic uvidí návštěvníci téměř kompletní zahradnický sortiment rostlin a nejrůznější doplňky do zahrady.

Přitom už to vypadalo, že je s oblíbenou výstavou konec. Zatím poslední - 33. ročník, který navštívilo 25 tisíc lidí, se konal v roce 2019, a to pod taktovkou tehdejších provozovatelů čimelického zahradnictví manželů Chvalových. Ti se však toho roku rozhodli odejít do důchodu a zahradnictví předat. V současné době ho provozuje Martin Trávníček z Milevska. Společnými silami se letos pokusí na tradici oblíbené akce navázat.

Jak už před časem uvedla Hana Chvalová, reakce vystavovatelů i veřejnosti jsou velice pozitivní. „Všichni se těší, že se zase projdou mezi květinami a odpočinou si od běžných starostí. Výstava mnohým poslední roky chyběla a dnes jsou rádi za každou hezkou akci," poznamenala spolupořadatelka.

O zajímavé aranžované expozice podle jejích slov nebude nouze. K vidění budou expozice Rozkvetlé sny s nádhernými velkoformátovými obrazy malířky Jana Frýblové, Okamžiky z ptačího světa ze zahrady i z volné přírody s překrásnými fotografiemi Vendy Štofflové, ve vstupní hale bude expozice Příroda očima fotografů Jiřího Hájka a Milana Hanuse, která přítomné zavede na nádherná místa šumavských zákoutí i jižních Čech. V plánu jsou také expozice Moje zahrada, moje království se záplavou balkonových květin, Rozkvetlé hospodaření ztracené v čase s tradičními gladiolami, Na našem dvorku s barevnými dřevěnými zahradními dekoracemi, Vzpomínka na výtvarnici Evu Ďurčovou, Fenomén strom, Trochu z historie květinových výstav, Sortiment starých ovocných odrůd, novinky firmy SEMO či sortiment zeleniny firmy Moravoseed vhodný pro pěstování v nádobách a další.

Rostlinný svět na letošní výstavě bude zastupovat také široký sortiment gladiol, lilií a jiřin včetně novinek od tradičních pěstitelů, trvalky, letničky, skalničky, balkonové květiny, kaktusy, sukulenty, okrasné dřeviny, masožravé rostliny, koření, léčivky, řezané květy a další. Ve venkovních výsadbách se opět objeví letničkové směsi z přímého výsevu a řada dalších zajímavých květin.

Zahradníci budou samozřejmě své výpěstky nejen vystavovat, ale i nabízet k prodeji v hojném sortimentu včetně velkého množství zahradnického materiálu, dekorativních předmětů a zahradní keramiky. Aranžované květinové expozice se rozkládají ve sklenících a foliovnících na ploše tři tisíce metrů čtverečních. Výstavu doprovodí chovatelská výstava drobného zvířectva, bohaté občerstvení v přilehlém parku a pestrý kulturní program u základní školy. Ve čtvrtek tady vystoupí Pavel Justich, v pátek zahraje kapela Beelee Beat z Deellee, pobaví partička Kámo, nahoď! a na závěr Kabát revival West. V sobotu vystoupí Kudrnáči, Fusky Dus a Michal Šindelář a v neděli Hogo Fogo Band.