Radní by měli zastupitelům rovnou předložit možné návrhy řešení stížností obyvatel na noční hluk v centru místo toho, aby vymýšlení řešení nechávali na nich. Takový byl závěr debaty, která se odehrála na posledním jednání hradeckých zastupitelů.

Návrh, který přípravu řešení dlouhodobého problému vrátil zpět na stůl radním, připravil Jaroslav Chalupský (HSaR + Svob.). „Můj protinávrh směřoval k tomu, že tyto věci nejde řešit od stolu škrtem pera a plošně tím zatěžovat některé ostatní podnikatele a provozovny, kteří za to vůbec nemůžou. Pokud je problém na dvou třech místech, tak se musí řešit tam a ne po celém městě,“ vysvětlil.

Starosta Stanislav Mrvka (ČSSD) komentoval: „Zastupitelstvo řeklo: ano, vyhláška není cesta, rada připraví jiné řešení. K tomu není co dodat.“

Záležitost nočního klidu v centru komentoval také Luboš Müller, vrchní strážník jindřichohradecké městské policie. „Noční kontroly samozřejmě provádíme, o víkendech dokonce posilujeme služby. Z kapacitních důvodů na to ale nestačíme. Těžko se třeba postihuje, když se podnapilí lidé přesunují v noci z jednoho místa na druhé, někdo z nich zakřičí nebo se nahlas zasměje. Ta situace není snadná. V současné době navíc nemáme žádný zákonný důvod ke kontrole hostinských zařízení, zákon provozní dobu nijak neomezuje,“ sdělil.

Ačkoliv petice konkrétně jmenuje potíže například s provozovnou JR Bar na náměstí Míru, jejího provozovatele Jiřího Dostála autoři petice vůbec nekontaktovali. „Nazlobilo mě vůbec to, že já osobně jsem se to dozvěděl před dvěma dny,“ uvedl při jednání zastupitelstva. „Tenhle problém se za sedm let, co provozuji tuto činnost, objevil už několikrát. Za těch sedm let za mnou nikdo nebyl schopen přijít a navrhnout, co bychom v tom mohli jako hospodští podniknout. Nechci kritizovat městskou policii, ale myslím si, že je tam rezerva pro zlepšení. Proč za to musíme trpět my provozovatelé, když jde přímo o ty hlučné a opilé výtržníky? Neumím si představit, že by tahle vyhláška na regulaci provozní doby podniků vůbec hlasováním prošla,“ řekl.

Omezení hluku

- Radní do zastupitelstva předložili záměr zpracování obecně závazné vyhlášky, která by zajistila pořádekv centru města regulací provozní doby restaurací.