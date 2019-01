Třeboň - Novou vyhlášku o místních poplatcích schválilo třeboňské zastupitelstvo na svém posledním zasedání

Vyhláška odráží novelizaci zákona z července, která mimo jiné umožňuje obcím pro účely řízení o místních poplatcích čerpat některé referenční údaje ze základního registru obyvatel, z informačního systému cizinců a evidence obyvatel.Podle této vyhlášky se rozšiřuje okruh osob, které jsou povinny platit za komunální odpad. „Nově by se to mělo týkat také cizinců a azylantů," uvedla tisková mluvčí města Jitka Bednářová. Další úpravou je nová pravomoc města, podle níž v případě nezaplacení poplatku nezletilou osobou bude moci město výši poplatku vyměřit jeho zákonnému zástupci na základě takzvané společné odpovědnosti poplatníka. „Samotná výše poplatku za nakládání s komunálním odpadem zůstává stejná, od roku 2008 je to 500 korun," doplnila mluvčí.

V dohledné době se nebudou měnit ani poplatky lázeňské a rekreační. Jedinou novinkou v tomto směru je osvobození od poplatku také pro osoby, kterým byl přiznán druhý stupeň postižení. Poplatek za užívání veřejného prostranství byl doplněn o sazbu za den a metr čtverečný, a to v případě trvalého parkovacího místa na Žižkově náměstí.

Petra Jouzová