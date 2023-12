Vyhlídkové kolo o výšce téměř šestnáct metrů s deseti kabinkami stojí v prostoru před Starou radnicí. Vstupné pro jednu osobu vyjde na 80 korun, děti do tří let pak mají svezení zdarma. Nárazově se u atrakce tvoří i fronty. „Návštěvnost vyhlídkového kola je zatím velká, lidé stále chodí a jsou spokojení. Denně svezeme desítky lidí, během adventních víkendů, například v sobotu, kdy se rozsvěcel vánoční strom, to bylo i několik stovek. Jezdíme v pracovním týdnu vždy v čase od 14 hodin do 20 hodin. O víkendech pak začínáme o hodinu dříve,“ upřesnil majitel atrakce Jaroslav Holý. Lidé dostávají v současných chladných dnech od provozovatelů vyhlídkového kola také podsedáky, aby se jim v kabinkách sedělo pohodlněji.

Řadě lidí se ale nelíbilo osvětlení atrakce, které je podle některých názorů pro období Vánoc příliš barevné a pouťové. Vedení města proto s majitelem vyhlídkového kola dojednalo změnu. „Když se vymění osvětlení, věřím, že kolo bude méně rušivé. Domluvili jsme se s jeho provozovatelem v tom smyslu, jestli by s tím bylo možné něco udělat,“ řekl jindřichohradecký starosta Michal Kozár.

Majitel vyhlídkového kola souhlasil a ke změně by mělo dojít v následujících dnech. „Chtěli jsme světla měnit už během tohoto týdne, ale bohužel nové žárovky nedorazily, takže s největší pravděpodobností bude jejich výměna až příští týden. Kolo tak už nebude svítit barevně, ale pouze bíle, aby to bylo více vánoční,“ přiblížil majitel atrakce. Pro změnu nasvícení atrakce je potřeba postupně vyměnit přibližně tisícovku žárovek po obvodu celého kola.

Kritika se na město snesla i vzhledem k umístění vyhlídkového kola. Někteří lidé by zase raději, aby konstrukce z historického centra zmizela úplně. „Kritiku jsme očekávali. Osobně jsem ale zaznamenal více pozitivních, než negativních reakcí. Můžeme to soudit i podle toho, že je kolo stále v provozu. Těžko se to hodnotí, někdo poukazuje na tradice, někdo na to, že se to tam nehodí, někdo říká, že je to super a dá se ve městě alespoň něco dělat, sto lidí a sto chutí,“ reagoval na výtky starosta Kozár.

Podle něj bylo město dlouhodobě vystavené kritice vzhledem k omezeným možnostem vánočního vyžití. Proto přišlo vedení radnice s nápadem na umístění atrakce. „Musíme brát v potaz i skutečnost, že doba se vyvíjí. Odkazovat na tradice je dobře, ale když vezmeme historický vývoj adventu, tak nebývalo zvykem, že se lidé dříve bavili. Dnes se to období posunulo a myslím si, že bychom měli umět všichni spolu nažívat. Ti, kteří to vnímají už trochu jinak, by neměli být perzekuovaní od těch, kteří to vnímají tradičně. I na náměstí lze nakonec udělat fotku tak, aby tam to kolo nebylo,“ řekl starosta, kterého mrzí přílišná útočnost některých názorů na sociálních sítích. Polohu kola prý město volilo tak, aby příliš nerušilo obyvatele domů kolem náměstí.

Všechny připomínky kolem vyhlídkového kola i poznatky z jeho provozu město po skončení adventního období vyhodnotí a zapracuje do podoby příštích Vánoc. S možnými atrakcemi a zpestřením svátků ale polevit nehodlá. „Diskuze bude například tom, že by se v Jindřichově Hradci mohlo do budoucna objevit i kluziště. Šlo by to ale jen za předpokladu, že by se zavřelo spodní náměstí. Chceme postupně udělat z trhů něco zajímavého, kam lidé rádi půjdou. Jezdí se takto i do jiných měst, strávit tam celý den,“ uzavřel Michal Kozár.

Zatímco vyhlídkové kolo vyvolalo mezi lidmi i řadu negativních reakcí, další letošní novinka, kterou je nasvícená vánoční brána na horním náměstí, sklidila naopak velký úspěch. Oblouk s tisícovkami LED diod měří čtyři metry na výšku a osm metrů na šířku. Kolemjdoucí se pod ním mohou vyfotit.

