Likvidace následků požáru zatím podle zástupců firmy Wotan Forest, která pilu vlastní, vzhledem k vyšetřování nezačala. "Do doby ukončení šetření vzniku požáru ze strany státních orgánů nemůžeme provádět na místě požáru žádné práce. Délku likvidace následků nejsme schopni v této chvíli odhadnout," sdělil Deníku předseda představenstva společnosti Martin Mašek s tím, že ničivý požár dostal firmu do velmi tíživé situace. "Tato smutná událost primárně ochromila činnost na samotném středisku. V rámci celé společnosti se snažíme najít alternativní řešení pro zajištění výrobků pro naše odběratele i pro naše vlastní závody, kam jsme dodávali řezivo," popsal aktuální situaci ve firmě Martin Mašek. I přesto, že oheň zničil téměř celý areál, Wotan Forest bude do budoucna usilovat o obnovení výroby ve Slavonicích. "Ve společnosti diskutujeme nad možností náhradního programu pro zaměstnance do doby rozhodnutí o budoucnosti střediska. Budeme taktéž jednat s příslušnými úřady o možnostech a podmínkách případné obnovy střediska," nastínil Martin Mašek.