Jindřichův Hradec – Už několik dní projíždějí řidiči na silnici z Hradce směrem na Novou Bystřici kolem nové sochy.

Na kruhovém objezdu na výjezdu z Jindřichova Hradce stojí umělecké ztvárnění láhve rumu. | Foto: Deník/Adam Hudec

Stojí uprostřed kruhového objezdu a připomíná věhlasný hradecký nápoj. Na začátku toho všeho byl podle ředitele likérky Fruko Schulz Josefa Nejedlého obyčejný hec. „Když kamarád Filip Klíma otevíral nedaleké zahradní centrum a na kruhový objezd před prodejnu umístil letadlo, řekl jsem, že já tam zase dám lahev rumu. A tak se taky stalo,“ směje se.

Dřevěno-kovová konstrukce, která je připomínkou nejznámějšího hradeckého alkoholického nápoje, vzešla ze soutěže, kterou likérka vypsala pro jihočeské školy s uměleckým zaměřením. Podle Josefa Nejedlého se sešlo jedenáct návrhů.

„Jedná se o umělecké dílo, vážně jsem tam nechtěl umisťovat plastovou kopii lahve tuzemáku s reklamní etiketou nebo něco podobného. Myšlenku považuji za dobrou, tuzemák je tu známý. Samozřejmě rozumím, že se najde i spousta odpůrců díla, ať už budou říkat, že je socha nevzhledná, nebo třeba to, že podporuje alkoholismus,“ uznává ředitel. Zároveň dodává, že by rád viděl, pokud by kruhové objezdy, ať už ty, které jsou ve vlastnictví kraje nebo města, mohly v budoucnu ozdobit další podobné sochy.

V souvislosti s podobiznou lahve Jindřichohradeckého tuzemáku, zvažuje vedení města, že by se podle příkladu zařídilo a využilo podobným způsobem plochy uprostřed objezdů i na jiných silnicích.

„Ačkoliv pomník tuzemáku stojí na kruhovém objezdu, se kterým město nemá co do činění, nápad se nám líbí. Určité zámysly už dlouhodobě máme, nicméně vyjednávání s vlastníky komunikací, s ředitelstvím silnic a dálnic, není vždycky úplně jednoduché a svižné. A to nejen o sochách, ale i o celkových úpravách kruháčů, které nejsou vždycky úplně vzhledné,“ říká starosta města Stanislav Mrvka.

Místostarosta Bohumil Komínek doplňuje, že by rád viděl maketu děbolínské rozhledny na kruhové křižovatce u Kuniferu a případně také maketu parní lokomotivy u LIDLu. „Jsou to věci, které k Hradci patří, a připomínaly by nám, co tu vlastně máme. Vyjednávání o těchto záležitostech neustala, ale jsou neuvěřitelně zdlouhavá,“ komentuje místostarosta.