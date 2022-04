Samotná oprava si úplnou uzavírku hlavního tahu nevyžádá. Řidiče v místě čeká pouze omezení rychlosti při průjezdu úsekem na 50 kilometrů v hodině. "Provoz v řešeném úseku zůstane zachován vždy alespoň v jednou jízdním pruhu v obou směrech. Částečná omezení se však budou týkat mimoúrovňových křižovatek, které se v řešeném úseku nacházejí," varoval řidiče Adam Koloušek z ŘSD.

Stavba je rozdělena do několika etap. V rámci jednotlivých etap se budou dopravní omezení postupně měnit. "V rámci třetí a čtvrté etapy se počítá s uzavřením nájezdových a výjezdových větví mimoúrovňové křižovatky na Halámky. Podle harmonogramu by stavební úpravy s úplnou uzavírkou sjezdů měly probíhat od konce května do konce srpna," uvedl Adam Koloušek s tím, že v době úplné uzavírky bude doprava ve směru na Třeboň vedena po objízdné trase přes Novosedly nad Nežárkou a Lomnici nad Lužnicí.

Silnici pro Ředitelství silnic a dálnic opravuje společenství firem Eurovia a Colas, které uspělo ve výběrovém řízení s cenou opravy ve výši 88,3 mil. Kč bez DPH. Oprava silnice by měla trvat zhruba do poloviny září letošního roku.