/FOTO, VIDEO/ - Jihočeské rybníky se objemem uloženého materiálu vyrovnají egyptským pyramidám, i to zaznělo o sváteční sobotě 28. října v zámku Ohrada, resp. v tamním Muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství, které bylo výjimečně přístupné zdarma.

Expozice v muzeu byly otevřeny v souvislosti se sobotním výlovem nedalekého rybníka Bezdrev, druhého největšího rybníka u nás. Tam se konaly rybářské slavnosti, zatím v Ohradě byl Rybářský den. Návštěvníky čekal nejen otevřený zámek a výstavní sály, ale také komentované prohlídky.

Nechyběly ani ukázky nepůvodních a invazivních druhů ryb, rybářský kvíz a praktické ukázky, možnost si hodit vrhací síť nebo se trefit rybářskou kapkou na cíl.

„Když jsem porovnal 900 tisíc kubíků hráze Rožmberka s Cheopsovou pyramidou, která má 2,4 milionu kubíků, je to více jak třetina. A domnívám se, že kdyby se spočítaly kubatury hrází všech našich rybníků, neměly by ke kubatuře pyramid daleko. Řekneme-li tedy, že rybníky jsou naše pyramidy, je to nadsázka, ale reálný základ to má,“ řekl při prohlídce rybář a kurátor podsbírky rybářství muzea Aleš Škrabánek.

Tento říjnový víkend je zároveň tím, kterým muzeum uzavírá letošní sezónu. V neděli tak máte pro letošek poslední možnost zhlédnout aktuální výstavy „České myslivosti zdar a škůdcům zmar“, „Historie palných a chladných zbraní“, výstavu ilustrátora přírody Antonína Pospíšila „Příroda v Ilustraci“ či výstavu "Snímky lidí a věcí", která je věnována šumavským lesníkům a Karlu Klostermannovi.