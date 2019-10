V pátek začal výlov rybníka Rožmberk, který potrvá až do neděle. Rybáři chtějí z vody vylovit minimálně 150 tun ryb a očekávají, že se přijde podívat opět víc než 50 tisíc návštěvníků. Těm přeje krásné počasí s teplotami nad dvacet stupňů. Rybáři už z tepla a sluníčka tolik nadšení nejsou.

Výlov Rožmberku je v plném proudu. | Foto: Deník / Redakce

„Není to příjemné ani pro rybáře, ani pro ryby. Ty mají raději chladnější počasí. Voda se totiž nyní rychleji ohřívá a je v ní méně kyslíku. Je tedy třeba ryby rychle roztřídit a odvézt na sádky, aby netrpěly. Na Rožmberku to letos vypadá pěkně, ryb bude dostatek. Plánujeme vylovit celkem 150 tun ryb, z toho 130 tun kapra. Vedlejších ryb bude dvacet tun. Mezi ně patří především štika, candát, sumec, lín nebo amur. Každý rybník má samozřejmě normy na to, kolik vyprodukuje ryb, a toto množství je pro Rožmberk standard,“ zmínil vedoucí technik chovu ryb v Rybářství Třeboň Tomáš Eisert.