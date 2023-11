Svět o rozloze 211 hektarů vydá letos podle odhadů rybářů kolem 70 tun tržních ryb. „Letos máme trochu podprůměrný rok, na jeho začátku nás trápilo studené jaro. Navíc na našich rybnících dělají velké škody kormoráni. Snažíme se to hlídat, ale nemůžeme být samozřejmě všude. Po výlovu často zjišťujeme, že řada ryb je od těchto rybožravých predátorů poraněná a máme velké kusové ztráty,“ popsal vedoucí technik chovu ryb Rybářství Třeboň Zdeněk Eisert. Kilogram kapra bude při vánočním prodeji u stánků stát 130 až 140 korun. Cena tak zůstala stejná jako v loňském roce.

Rybáři spustili výlov Rožmberka. První zátah si nenechaly ujít stovky lidí

Kdo by se chtěl stejně jako na Rožmberku podívat rybářům přímo pod ruce, má smůlu. Veřejnost může výlov rybníka Svět sledovat pouze z hráze. „Platí tady zákaz vstupu na loviště. Potřebujeme mít na práci klid a dostatek prostoru, nemůžeme hlídat, aby tu někdo například nespadl do vody nebo se něco nestalo. Po domluvě provádíme exkurze, které jsou ale určené spíše pro místní školy a školy,“ upozornil Zdeněk Eisert. Návštěvníci výlovu si ale i tak podívanou užívají. „Jsem tady v Třeboni v lázních, jinak bydlím u Prahy. Slyšela jsem ráno v rádiu, že se bude lovit, tak jsem přišla. Líbí se mi to všechno sledovat, ale je škoda, že nemůžeme být blíž. Ještě se chystám na kapří hranolky, ty jsem nikdy nejedla,“ řekla Deníku paní Hana.

Rybník Svět se bude lovit do středy 8. listopadu. Rybáři poprvé zatahují sítě vždy mezi sedmou a půl osmou ranní. Poté ryby několik hodin třídí. Podle potřeby se pak zátah případně ještě v odpoledních hodinách opakuje.

Třeboňští rybáři během letošního podzimu vyloví 250 rybníků. Dalším, na který se chystají, je Bošilecký. Vodní plochu o rozloze 200 hektarů budou lovit od 10. do 22. listopadu.

Banner rybyZdroj: Jan Lakomý