Výpadky elektřiny způsobily problémy s dodávkou vody

Jindřichohradecko - Vodohospodáři mají situaci pod kontrolou, museli nasadit elektrocentrály.

Úpravna vody na Landštejně.Foto: Deník/ Lenka Novotná

Aktualizováno ve 12:14: Podle informací společnosti ČEVAK a. s. jsou už potíže s elektřinou v úpravně vody na Landštejně vyřešené.

Zřejmě největší problémy, co se pitné vody týče, řeší úpravna vody Landštejn. Ta se bez proudu ocitla v neděli kolem desáté hodiny - a podle energetiků mohou opravy trvat až do pondělního večera. V záloze je i elektrocentrála. Spotřebu vody v regionu Dačicko musí mezitím pokrýt vodojemy.



„Ve vodojemu Nová Bystřice je dostatečná kapacita pro aktuální spotřebu na 24 hodin, v Dačicích na dvanáct hodin. Pokud se do té doby nepodaří zprovoznit dodávky elektřiny, budeme vodojem zavážet cisternami,“ nastiňuje možný postup vedoucí provozní oblasti Východ společnosti ČEVAK a. s. Olga Štíchová. Ke stejnému kroku vodohospodáři už přistoupili v případě vodojemů ve Slavonicích a Kunžaku.



Jitka Kramářová, vedoucí útvaru marketingu a komunikace společnosti ČEVAK a. s., doplnila, že mimo provoz je kvůli výpadkům proudu i několik čistíren odpadních vod. "I na nich se daří postupně obnovit běžný režim," sdělila.