„Děláme sorbety, které jsou v tomto období hodně oblíbené, ale specializujeme se na smetanové zmrzliny, které vyrábíme z vysokoprocentní smetany,“ přibližuje Kateřina Davidová nabídku.

BAZALKA I MÁTA

Vybírat u ní v krámku v Hradební ulici mohou zákazníci z několika variant, které denně obměňuje. Tradiční příchuti u ní ale nehledejte. Dát si tu totiž můžete třeba zázvor v řeckém jogurtu, mátovou zmrzlinu s pepřem a čokoládou nebo zmrzlinu s příchutí masala čaj. Nejoblíbenější je avšak dle slov Kateřiny Davidové ta s příchutí pražené bílé čokolády s levandulí.

„Vždycky když ji udělám, tak je ještě v ten den pryč,“ říká sympatická maminka tří dětí. „Hodně oblíbená je také kávová zmrzlina s mákem. Tu dělám ze stoprocentní arabiky,“ poodhaluje tajemství svého úspěchu, jimiž jsou poctivé suroviny.

Zchladit se u ní v krámku mohou i ti, kteří dávají přednost sorbetů. „Dělám hrušku v ryzlinku, citron s bazalkou a kokosové mléko s limetkou a čili,“ dodala původně rodačka z Opavy.

Na otázku, odkud bere inspiraci pro své zmrzliny, odpověděla: „Mám dvě knížky, z nichž čerpám a pak mám ještě knihu, kterou využívají i kuchaři. Jmenuje se The Flavor Bible. Vymyslím si třeba, že chci udělat něco z lokálního ovoce, například tmavého bezu, tak v té knize najdu, co se k tomu hodí přidat, pokud tedy nechci sama experimentovat,“ říká Kateřina Davidová s tím, že dřív výtvory testovala na kamarádech. „Letos je první sezona, kdy vůbec nestíhám, nejspíš díky publicitě, takže teď už nové příchuti testuji na zákaznících,“ smála se.

ZE SAN FRANCISCA

Sem tam se jí v mailu také objeví nějaký ten návrh na další druh. „V Čechách existuje zmrzlinář, který dokáže udělat zmrzlinu v podstatě z čehokoliv, takže má zmrzlinu s příchutí chleba nebo guláše. Tímto směrem já jít ale úplně nechci. Vymýšlím a zkouším zmrzliny, které by primárně chutnaly mně nebo lidem, které znám,“ vysvětlila Kateřina Davidová, která původně vystudovala obor sklářství.

„Nikdy jsem nebyla úplně zmrzlinová, raději jsem si vždycky dala nanuk, pak jsme ale nějakou dobu žili v Americe a v San Franciscu jsem viděla, jak zmrzlina může vypadat, jak může chutnat a co vše se do ní může dát. Byla jsem z toho unesená. I díky tomu jsme si koupili stroj a začali dělat zmrzliny – nejprve pro sebe a známé – a pak si řekli, že to zkusíme prodávat a ono se to chytlo,“ řekla na závěr.