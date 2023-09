Bonsaj je nejen rostlinou, ale především uměleckým dílem. Snahou pěstitelů je v podstatě vytvořit zmenšenou kopii starého stromu. O bonsajích si navíc řada lidí myslí, že stromy v miskách trpí. Podle pěstitelů je ale opak pravdou. “Bonsaj je potřeba neustále zalévat a hnojit. Je to proto, aby byla zdravá a vitální, mohla stále růst a bylo co redukovat. Já říkám, že to je podobné, jako když doma sekáte trávu na zahradě nebo stříháte živý plot. Dělá to každý a to je úplně stejné jako s bonsajemi,“ vysvětlil pěstitel. Nejlepší volbou pro nadšence, kteří by chtěli s pěstováním stromů začít, je podle odborníka tis, habr, javor nebo lípa.

„Dají se sehnat prakticky kdekoliv. Buď koupit v zahradnictví nebo třeba nějaký menší exemplář vykopat v lese. Nezpůsobíte tím žádnou škodu, protože nás bonsajisty zajímají především pokroucené stromy a ty z lesařského hlediska nemají žádný význam,“ dodal Daniel Pánek s tím, že pro začátek nejsou potřeba žádné speciální zkušenosti a stačí si přečíst rady pro bonsajisty na internetu.

Výstava bonsají je v jindřichohradeckém Zahradním centru pod kloboukem návštěvníkům otevřená do neděle 18. září vždy od 8 do 18 hodin. Součástí akce jsou také ukázky technik pro péči o bonsaje a v určených časech i komentované prohlídky expozice. Zájemci se zároveň mohou se zkušenými pěstiteli poradit nebo si zakoupit bonsaj.