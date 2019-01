Jindřichův Hradec - Mediální kampaň má přiblížit transformaci v sociální sféře.

Autor výstavy Jindřich Štreit a jeho fotografie Pět dívek, kterou autor vytvořil v roce 1994 v Topolanech | Foto: Petra Jouzová

U příležitosti zahájení kampaně k projektu Podpora transformace sociálních služeb je až do konce září na Masarykové náměstí k vidění výstava fotografií Jindřicha Štreita Život místo ústavu z prostředí sociálních zařízení.

„K fotografování s touto tématikou mě přivedl především zájem o mezilidské vztahy," řekl během zahájení výstavy její autor. „Fotografování této problematiky se věnuji více než 40 let a za tu dobu jsem měl možnost sledovat změny, ke kterým v této oblasti došlo. Musím říci, že především po roce 1989 došlo ke skoku a změně přístupu. Předtím byly ústavy situovány mimo města, dnes se tito lidé dostávají do středu zájmu."

Mediální kampaň k projektu doprovázená výstavou odstartovala letos v březnu v Ostravě a postupně zavítá do všech 13 krajů kromě Prahy. Jindřichův Hradec je prvním městem, kde se výstava koná pod širým nebem. „Není to výstava určená pro galerie, ale pro co nejširší publikum, což je důležité pro osvětlení právě té transformace co největšímu počtu lidí," vysvětlil Jindřich Štreit.

Petra Jouzová