„Zhlédnout návštěvníci mohou dokumenty i fotografie, které se vztahují k událostem v Jindřichově Hradci v rozmezí od března až po listopadové zatýkání studentů vysokých škol. Jedním ze studentů byl i žák a pozdější profesor místního gymnázia Jiří Zádrapa, který na své věznění vzpomínal formou básní,“ přibližuje Marta Leblová z archivu.

Na výstavě jsou k viděné také dokumenty vztahující se ke koncentračnímu táboru Buchenwald, kam už 1. září roku 1939 byla převezena velká část představitelů Jindřichova Hradce včetně starosty Viléma Rösche.

Výstava je otevřena denně do čtvrtka od 8 do 15 hodin a v pátek do 13 hodin.