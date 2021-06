Vojenské povely zněly v sobotu v historickém centru Českého Krumlova, kudy se na pochod vydali vojáci Československé samostatné obrněné brigády, kteří bojovali za 2. světové války ve Velké Británii.

Český Krumlov připomněl Československou samostatnou obrněnou brigádu z 2. světové války. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Pracovníci Regionálního muzea v Českém Krumlově a členové českobudějovického klubu vojenské historie tak chtěli připomenout tyto hrdiny druhé světové války, jimž je věnována nová výstava v muzeu nazvaná Se lvem za svobodu. V letošním roce si totiž připomínáme 75 let od příchodu 12. tankové brigády do Českého Krumlova. Byl to jeden z útvarů, který vznikl reorganizací Československé samostatné obrněné brigády, jejíž příběh začal za 2. světové války ve Velké Británii. Je to první výstava většího rozsahu, která připomene československé vojáky, jež se zapojili do obléhání přístavního města Dunkerque.