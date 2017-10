Výstavba lékařského domu v Bystřici se přiblížila

Nová Bystřice – Až 29 milionů korun by mohla stát výstavba lékařského domu na Mírovém náměstí v Nové Bystřici.

Nová Bystřice. Ilustrační foto náměstí. Foto: Deník/Jana Hýbková

Výzvu k podávání nabídek, která trvá až do 8. listopadu, zveřejnila radnice v úterý. Podle dřívějších slov starosty města Vladimíra Bláhy by stavba mohla být dokončena v první polovině nadcházejícího roku. Zmíněné peníze se počítají nejen na samotnou stavbu domu, ale též na úpravy terénu a zřízení parkovacích míst – právě ta u nynějšího zdravotnického střediska citelně chybí. „V novém objektu by měli najít zázemí dva zubaři s laborantkou, obvodní lékařka, gynekolog a dětská lékařka a přesunout by se tam měla i lékárna,“ uvedl starosta.