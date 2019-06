Díky podnětu dačického zastupitele Jiřího Albrechta mladšího se městu podařilo získat část starého mostního oblouku s dochovaným výrobním štítkem. Původní most byl totiž na jaře demontován a Jihočeský kraj buduje na jeho místě most nový.

Zastupitel z Dačic je podle vlastních slov velkým fanouškem železnice a zrušený kovový most vznikl právě kvůli příjezdu k místnímu nádraží. Obě stavby včetně samotné dráhy tak pochází z roku 1902. „Bylo mi strašně líto, že teď náš starý most navždy zmizí. Můj táta má sbírku dobových fotek, kde je vidět, jak ho chlapy staví. Podařilo se mi zachránit alespoň jeho části s výrobním štítkem, kde je uveden rok výroby v dnes již zaniklých železárnách v severomoravském Sobotíně,“ zmínil Jiří Albrecht mladší. „Naši předkové postavili most opravdu dobře, protože se bagr docela nadřel, než ho vykopal ze starých základů. Byla to ruční práce, most nebyl svařovaný, ale nýtovaný a pár nýtů je na muzejním kousku krásně vidět,“ pochvaloval si.

Zachránění fragment 117 let starého mostu je nyní k vidění v přízemí dačické radnice. Odtud bude přesunut do městského muzea a galerie.

Jak informovala pracovnice krajského úřadu z Oddělení realizace investic a přípravy projektů Tereza Nováková, potrvá stavba nového mostu v Nádražní ulici až do listopadu. Ten bude postaven z prefabrikovaných předpjatých železobetonových nosníků se železobetonovou deskou a vyjde na 14,4 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. „Jeho součástí bude také dva metry široký chodník a dojde na úpravu říčního koryta pod mostem,“ přiblížila.