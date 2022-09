Slavnostního předání se zúčastnil také ředitel strakonické policie plk. Mgr. Jaroslav Nohejl, který se připojil k poděkování. Ocenil odvážný, pohotový a profesionální přístup paní Jitky Novákové při pomoci zraněné cyklistce.

INFOBOX projektu oceněno již 211 zachránců, kteří přispěli k záchraně lidského života nebo jiným způsobem pomohli ostatním při závažné dopravní nehodě. Jitka Nováková 16. září 2022 obdržela 212. titul Gentleman silnic.

Jitka Nováková ze Sudoměře v osudnou chvíli šla ze zahrádky dovnitř domu najíst. Po chvíli, co usedla k jídelnímu stolu, si z okna všimla, že venku uprostřed cesty nehybně leží žena. Bez váhání vyběhla ven, aby zjistila, co se stalo. Na místě už v tu chvíli byli čtyři další lidé.

První pomoc

Okamžitě přistoupila ke starší ženě ležící na zemi. Ta nereagovala, z úst se jí řinula krev a obličej měla zbarvený do modro-fialových barev. „Hned mi došlo, že se dusí. Sáhla jsem jí tedy do úst, protože měla zapadlý jazyk, kvůli kterému nemohla dýchat. Věděla jsem, že jí musím rychle pomoci, jinak to nepřežije. Ale ne, a ne se mi to povést,” říká pro projekt Gentleman silnic Jitka Nováková, vysloužilá zdravotní sestra. Obrátila se proto na ostatní přihlížející, aby zavolali záchranku. Záchranářka na lince je po telefonu ještě navedla, aby ženu přikryli fólií pro udržení těla v teple. Proto pro ni sousedka Novákové rychle doběhla.

„Požádala jsem ostatní, aby mi někdo z nich podal kapesník, abych mohla zapadlý jazyk vytáhnout,” vzpomíná Jitka Nováková. Když se jí to podařilo, zraněné ženě se ihned začala vracet barva do obličeje. Chvíli na to už dorazila záchranka. „Zraněnou cyklistku záchranáři převzali a odvezli do nemocnice, kde podstoupila sérii vyšetření. Rychlá první pomoc na místě nehody však byla klíčová,” uvádí mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková.

„Podstatou našeho projektu je oceňovat ty, kteří neváhají při dopravních nehodách poskytnout okamžitou pomoc. Tentokrát se jednalo o nehodu cyklistů. A ti jsou samozřejmě účastníci silničního provozu. Jitka Nováková díky své profesní minulosti naštěstí věděla, jak zraněné ženě pomoci. A její pohotová reakce zachránila lidský život,” říká Ivana Buriánková, ředitelka projektu Gentleman silnic.

„Zraněná cyklistka měla veliké štěstí, že poblíž bydlela bývalá zdravotní sestra, která měla zkušenosti s podobnými kritickými situacemi. Nikdo jiný z přítomných si totiž nevěděl rady. Nebýt paní Jitky Novákové, žena by podle záchranářů pravděpodobně nepřežila,” přidává slova uznání ředitel územního odboru policie Strakonice plk. Mgr. Jaroslav Nohejl.

„V takovou chvíli jde vše stranou. Musela jsem pomoci a udělala bych to zas,” dodává závěrem Jitka Nováková.