Ředitelství silnic a dálnic už má k projektu hotovou vyhledávací studii. Na jejím základě se v současné době vypracovává projektová dokumentace na stavbu. "V rámci stavebních úprav by mělo dojít k rozšíření okružní křižovatky o dva takzvané bypassy, zjednodušeně řečeno jde o samostatné odbočovací pruhy," popsal plánované změny Adam Koloušek z ŘSD v Českých Budějovicích. Bypassy nově vzniknou ve směru z Českých Budějovic do Třeboně a ve směru z města na Jindřichův Hradec.

Dopravní změnu už před několika lety inicioval třeboňský starosta Jan Váňa a přinesl na Ředitelství silnic a dálnic několik návrhů. Nakonec zvítězila varianta právě samostatných odbočovacích pruhů. "Myslím si, že to Třeboňákům velmi pomůže, obzvlášť pokud jde o připojovací pruh od Budějovic. Pokud se tam v odpoledních hodinách budou tvořit fronty, místní budou moci najíždět přímo na Třeboň. Máme k dispozici nákresy a plány, jak by to mělo vypadat. Akce měla fyzicky proběhnout už v letošním roce, ale spíše to bude až příští rok," nastínil Jan Váňa. Snahou podle starosty bude, aby se práce dělaly bez uzavření kruhového objezdu.

Vytíženost kruhového objezdu s kapry je velká především proto, že leží přímo na hlavním tahu mezi Českými Budějovicemi a Jindřichovým Hradcem. Velká část vozidel navíc míří i do centra Třeboně. "Kolony se tvoří v obou směrech, ve špičce po celý rok, přes léto jsou kolony častější v průběhu celého dne. Přesto se jedná o stále se pohybující kolony, kdy doba čekání je v řádu nízkých jednotek minut," uvedl zástupce vrchního strážníka třeboňské městské policie Zdeněk Klíma a doplnil, že podle dat Ředitelství silnic a dálnic za rok 2020 projelo místem průměrně 12 000 vozidel denně. Celkový denní průměr všech projíždějících aut se navíc mezi roky 2010 a 2020 zvýšil přibližně o 16 procent.

Pracovní ruch probíhal na kruhovém objezdu na okraji Třeboně naposledy před necelými dvěma lety. Radnice tehdy za 250 000 korun nechala opravit sousoší kaprů, které vlivem počasí získalo patinu a sochy byly drobně poškozené. Kapři zdobí kruhový objezd od roku 2005. Plastika slouží i jako orientační bod a jedná se o jednu z dominant Třeboně.