K dispozici už jsou na lipenských sjezdovkách, na loukách kolem Frymburka a Horní Plané.

Ve Ski areálu Lipno připravili k tratím na sjezdovce novou trať pro běžkaře. V Camping Lipno Modřín je nyní upraven cca 2,2 km dlouhý a zcela nový běžkařský okruh. Parkovat je možné naproti recepci kempu, na parkovišti vlevo při příjezdu do Lipna. Během víkendu bude přímo u vody otevřen také občerstvovací stánek restaurace Loděnice, který zajistí dostatek tekutin i něco dobrého k snědku. Běžkařský okruh bude k dispozici po celý den, stánek pak v sobotu a neděli od 10 do 17 hodin. Výdejové okno přímo z restaurace je otevřeno od pátku do neděle, a to od 11 do 20 hodin. Běžkařské tratě ve Skiareálu Lipno jsou stále k dispozici, ale na víkend nebudou čerstvě upravené. Tratě jsou k dispozici zdarma.

Jinak na Lipně provozovatelé lipenského skiareálu pravidelně upravují 5 km dlouhý okruh po sjezdovkách a kramolínském hřebeni, nástup je na centrálním parkovišti nebo na parkovišti pod novou Lipenskou sjezdovkou.

Kolem Horní Plané je k dispozici pro klasické běžkování a pro bruslení pětadvacetikilometrový okruh od Dobré Vody přes Střelnici, Jelm do Hůrky a zpět do Plané. Další trasa pro běžkaře je na jezeře a odtud vede směrem do Pihlova a dál k horám.

Nástupní místa na Hornoplánskou trasu jsou například: Dobrá Voda - za chatami (Střelnice), Dobrá Voda - horizont nad zahrádkami, u motokár, v Hůrce - U Méďů a na Olšině.

V oblasti Pohorské Vsi jsou na víkend připraveny čerstvé stopy. V oblasti leží zhruba 40 cm sněhu. „Protaženo je asi třicet kilometrů stop,“ říká provozovatel penzionu Baronův most Milan Románek mladší. „Stopa začíná od Baroňáku a vede kolem Jiřického rybníka přes Pohoří na Šumavě až na hranici. Pak po hranici na Trojmezí, dál na Kamenec a zpět na Pohoří.“

V okolí Frymburku je 18 km běžeckých stop pro klasický styl i bruslení. Vstup na tratě je bezplatný a nástup je fotbalovém hřišti, u kterého najdete i bezplatné parkoviště.

Na běžky se ale můžete vydat kamkoliv, kde běžkovat půjde. Třeba vyjet na Rohy u Brloha. Sjezdovka je sice mimo provoz, ale běžkaři tam v krásné krajině projeli četné stopy.

Stopy jsou také na Kleti.